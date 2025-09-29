Memphis posta vídeo correndo e avança em recuperação no Corinthians

O holandês Memphis Depay segue se recuperando de um edema na coxa, sofrido no jogo contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil. Nesta segunda-feira, logo após a derrota do Corinthians para o Flamengo, o atacante publicou um vídeo correndo no campo do CT Dr. Joaquim Grava, o que pode indicar um retorno próximo do jogador ao elenco de Dorival Júnior.

Fora contra o Inter

Apesar da publicação ter deixado os torcedores do Corinthians animados, o técnico Dorival Júnior já confirmou que não conta com Memphis para o duelo contra o Internacional, nesta quarta-feira, em Porto Alegre.

"Nós não teremos o Memphis e André Ramalho nesse momento. O Memphis ainda não tocou em bola nos treinos. Estamos no aguardo dessa transição que está existindo, acompanhando o processo diariamente e na expectativa de uma recuperação mais rápida deles", revelou Dorival Junior.

Memphis -

São 19 dias fora de ação desde a lesão sofrida contra o Athletico-PR, no dia 29 de setembro. Nesta temporada, Memphis tem 38 jogos disputados, com oito gols marcados e dez assistências.