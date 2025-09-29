Memphis e Ramalho podem voltar ao Corinthians contra o Inter? Veja o que pensa Dorival

O Corinthians teve, ao todo, cinco ausências na derrota para o Flamengo no último domingo, por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Memphis, Garro, Carrillo e Charles já eram desfalques conhecidos, enquanto o zagueiro André Ramalho foi baixa anunciada de última hora pelo clube.

Memphis Depay se recupera de um edema no músculo posterior da coxa direita, enquanto André Ramalho teve constatado um estiramento no músculo posterior da coxa direita.

O holandês está fora desde o último dia 10 de setembro, quando sentiu o problema muscular na coxa. Na ocasião, o camisa 10 foi titular do Corinthians no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Athletico-PR depois de ter atuado por quase 165 minutos na data Fifa.

O técnico Dorival Júnior, porém, acredita que não terá nem Memphis e nem André Ramalho à disposição contra o Internacional. De acordo com o treinador, o atacante sequer iniciou os trabalhos com bola, enquanto o zagueiro acabou de se lesionar.

"Eu não acredito que tenhamos o Memphis [Depay] e tampouco o André Ramalho nesse momento. Memphis ainda não tocou em bola. Nós estamos no aguardo dessa transição que esta existindo, acompanhando o processo diariamente, e na expectativa de uma recuperação mais rápida", afirmou Dorival.

Na ausência de Memphis Depay, quem tem ganhado oportunidades no time titular é Gui Negão. O garoto de 18 anos soube aproveitar as chances e, contra o Flamengo, deu a assistência para Yuri Alberto marcar. Nos últimos sete jogos, o filho do Terrão somou quatro bolas na rede e dois passes para gols.

Memphis, por sua vez, acumula oito gols e dez assistências em 38 partidas (31 como titular) pelo Corinthians nesta temporada.

André Ramalho sentiu lesão em trabalho a parte

André Ramalho estava treinando sem restrições ao lado dos demais companheiros até a última quinta-feira. O defensor seria relacionado normalmente para a partida contra o Flamengo, e a tendência era que fosse titular junto de Gustavo Henrique.

Após o fim da atividade da última quinta-feira, o zagueiro ainda realizou um trabalho a parte com os preparadores físicos do clube. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que foi neste momento que Ramalho sentiu, inicialmente, o problema na coxa. O camisa 5, assim, perdeu os últimos dois treinos para o jogo do último domingo.

Os trabalhos a parte são uma conduta costumeira de André Ramalho. O zagueiro já fazia tais atividades complementares antes mesmo da chegada de Dorival Júnior ao Corinthians.

Na atual temporada, André Ramalho soma 37 partidas, sendo 34 como titular. O zagueiro não marcou gols e nem contribuiu com assistências.

Sem André Ramalho e com Gustavo Henrique considerado titular, Dorival conta com outras três opções no elenco: Cacá, Félix Torres e João Pedro Tchoca. O filho do Terrão parece ser, entre os três, o que tem maior confiança do treinador, já que foi titular na vaga de Ramalho contra o Flamengo.

Fim de jogo.

Corinthians 1 x 2 Flamengo. ? Corinthians (@Corinthians) September 29, 2025

Situação na tabela

O resultado foi péssimo para o Corinthians, que chegou à segunda derrota consecutiva no Brasileirão e permaneceu na 12ª colocação, com os mesmos 29 pontos do início da rodada. O Timão ainda tem sete pontos a mais que o Juventude, que abre a zona de rebaixamento.

Corinthians: 12º colocado, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e dez derrotas)

Próximos jogos do Corinthians

Internacional x Corinthians (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(26ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)