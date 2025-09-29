Marcos Leonardo decide, e Al Hilal bate o Nasaf pela Champions Asiática
Nesta segunda-feira, o Al Hilal venceu o Nasaf Qarshi por 3 a 2, pela segunda rodada da Liga dos Campeões Asiática. O brasileiro Marcos Leonardo, especulado no São Paulo na última janela, marcou o terceiro gol dos sauditas no Markaziy Stadion, no Uzbequistão.
Situação da tabela
Com o resultado, o Al Hilal permanece na liderança do grupo A da competição, com seis pontos e 100% de aproveitamento. O Nasaf, por outro lado, é o lanterna da chave na 12ª posição, zerado.
? Resumo do jogo
? NASAF QARSHI 2 x 3 AL HILAL ?
? Competição: Liga dos Campeões Asiática
?? Local: Markaziy Stadion, Uzbequistão
? Data: 29 de setembro de 2025 (segunda-feira)
? Horário: 10h45 (de Brasília)
Gols
- ? Milinkovic-Savic, aos 21? do 1ºT (Al Hilal)
- ? Bakhromov, aos 27? do 1ºT (Nasaf Qarshi)
- ? Theo Hernández, aos 47? do 1ºT (Al Hilal)
- ? Sidikov, aos 15? do 2ºT (Nasaf Qarshi)
- ? Marcos Leonardo, aos 34? do 2ºT (Al Hilal)
Como foi o jogo
Primeiro tempo
O Al-Hilal inaugurou o marcador logo aos 21 minutos de jogo. O goleiro Nematov espalmou mal a bola e mandou nos pés de Milinkovic-Savic. O meio-campista, então, só teve o trabalho de empurrar para as redes.
O empate veio após seis minutos, com um belo chute de fora da área de Bakhromov. Aos 47, Theo Hernández passou por quatro defensores, invadiu a área e bateu de cavadinha para colocar o Al Hilal na frente novamente.
Segundo tempo
Aos 15 minutos, o Nasaf Qarshi deixou tudo igual mais uma vez. Sidikov recebeu um belo lançamento e dominou no lado direito da área para arrematar, sem chances para o goleiro Bounou.
Quem decidiu o confronto foi o brasileiro Marcos Leonardo, aos 34 minutos. O atacante recebeu de Milinkovic-Savic na área e cavou para anotar o terceiro gol da equipe.
Próximos jogos
Nasaf Qarshi
- Jogo: Bunyodkor x Nasaf Qarshi
- Data e horário: 04/09 (sábado) | 11h15 (de Brasília)
- Local: Olympic Stadium
- Competição: Campeonato Uzbeque
Al Hilal
- Jogo: Al Ettifaq x Al Hilal
- Data e horário: 18/08 (sábado) | 11h45 (de Brasília)
- Local: EGO stadium
- Competição: Campeonato Saudita