Marcos Leonardo decide, e Al Hilal bate o Nasaf pela Champions Asiática

29/09/2025 14h44

Nesta segunda-feira, o Al Hilal venceu o Nasaf Qarshi por 3 a 2, pela segunda rodada da Liga dos Campeões Asiática. O brasileiro Marcos Leonardo, especulado no São Paulo na última janela, marcou o terceiro gol dos sauditas no Markaziy Stadion, no Uzbequistão.

Situação da tabela

Com o resultado, o Al Hilal permanece na liderança do grupo A da competição, com seis pontos e 100% de aproveitamento. O Nasaf, por outro lado, é o lanterna da chave na 12ª posição, zerado.

? Resumo do jogo 

? NASAF QARSHI 2 x 3 AL HILAL ?

? Competição: Liga dos Campeões Asiática

?? Local: Markaziy Stadion, Uzbequistão

? Data: 29 de setembro de 2025 (segunda-feira)

? Horário: 10h45 (de Brasília)

Gols

  • ? Milinkovic-Savic, aos 21? do 1ºT (Al Hilal)

  • ? Bakhromov, aos 27? do 1ºT (Nasaf Qarshi)

  • ? Theo Hernández, aos 47? do 1ºT (Al Hilal)

  • ? Sidikov, aos 15? do 2ºT (Nasaf Qarshi)

  • ? Marcos Leonardo, aos 34? do 2ºT (Al Hilal)

Como foi o jogo

Primeiro tempo

O Al-Hilal inaugurou o marcador logo aos 21 minutos de jogo. O goleiro Nematov espalmou mal a bola e mandou nos pés de Milinkovic-Savic. O meio-campista, então, só teve o trabalho de empurrar para as redes.

O empate veio após seis minutos, com um belo chute de fora da área de Bakhromov. Aos 47, Theo Hernández passou por quatro defensores, invadiu a área e bateu de cavadinha para colocar o Al Hilal na frente novamente.

Segundo tempo

Aos 15 minutos, o Nasaf Qarshi deixou tudo igual mais uma vez. Sidikov recebeu um belo lançamento e dominou no lado direito da área para arrematar, sem chances para o goleiro Bounou.

Quem decidiu o confronto foi o brasileiro Marcos Leonardo, aos 34 minutos. O atacante recebeu de Milinkovic-Savic na área e cavou para anotar o terceiro gol da equipe.

Próximos jogos

Nasaf Qarshi

  • Jogo: Bunyodkor x Nasaf Qarshi

  • Data e horário: 04/09 (sábado) | 11h15 (de Brasília)

  • Local: Olympic Stadium

  • Competição: Campeonato Uzbeque

Al Hilal

  • Jogo: Al Ettifaq x Al Hilal

  • Data e horário: 18/08 (sábado) | 11h45 (de Brasília)

  • Local: EGO stadium

  • Competição: Campeonato Saudita

