Lewis Hamilton lamenta morte de seu buldogue Roscoe

LONDRES (Reuters) - O piloto de Fórmula 1 da Ferrari Lewis Hamilton anunciou a morte de seu buldogue Roscoe nesta segunda-feira, em uma postagem emocionante na mídia social, prestando homenagem a um animal de estimação que tinha muitos seguidores.

O sete vezes campeão mundial perdeu um teste de pneus da Pirelli na Itália e um evento na Semana de Moda de Milão na semana passada, depois que o cão de 12 anos pegou pneumonia e foi colocado em coma.

Ele disse que Roscoe foi colocado para dormir no domingo, em seus braços.

"Depois de quatro dias em suporte de vida, lutando com todas as suas forças, tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida e dizer adeus a Roscoe", disse Hamilton a seus 40,9 milhões de seguidores no Instagram, onde o buldogue tinha 1,4 milhão de seguidores.

"Trazer Roscoe para a minha vida foi a melhor decisão que já tomei, e vou valorizar para sempre as lembranças que criamos juntos."

O animal de estimação acompanhou seu dono vegano durante seis temporadas de títulos com a Mercedes -- participando de corridas com seu próprio passe de paddock e viajando em um jato particular. O outro cachorro de Hamilton, Coco, morreu em 2020.

Hamilton corre em Cingapura nesta semana, ainda em busca do primeiro pódio com a Ferrari desde que se juntou à equipe italiana em janeiro.

O feed oficial da Fórmula 1 no X, com 11,6 milhões de seguidores, saudou Roscoe como "uma verdadeira estrela por si só".

"O amado Roscoe de Lewis Hamilton trouxe sorrisos para o paddock e aqueceu os corações dos fãs em todo o mundo", disse.

(Reportagem de Alan Baldwin)