Lewis Hamilton anuncia a morte do cão Roscoe após coma e se emociona: 'Experiência dolorosa'

O heptacampeão do mundo Lewis Hamilton anunciou nesta segunda-feira a morte de seu cão Roscoe por meio das redes sociais. O buldogue era uma presença constante no paddock da Fórmula 1, e estava em coma após ter sofrido uma parada cardíaca por causa de uma pneumonia. Emocionado, o piloto da Ferrari não se conteve e afirmou que passou por "uma das experiências mais dolorosas" da sua vida.

Hamilton perdeu um dia de testes de pneus na semana passada enquanto cuidava do pet. Roscoe não resistiu e morreu no domingo à noite, de acordo com uma postagem feita pelo britânico em sua conta no Instagram.

"Depois de quatro dias com suporte vital, lutando com cada grama de força que tinha, tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida e me despedir de Roscoe. Ele nunca deixou de lutar, até o final", expressou Hamilton.

Roscoe, de 12 anos, a quem Hamilton chamou de "melhor amigo" em uma publicação no X (antigo twitter), foi uma presença regular no paddock da F1 durante grande parte da carreira do ferrarista. Figura popular, ele tem 1,4 milhão de seguidores no Instagram.

"É uma das experiências mais dolorosas e sinto uma conexão profunda com todos aqueles que passaram pela perda de um mascote querido", acrescentou. "Conviver com ele foi uma das partes mais bonitas da vida: amar profundamente e ser amado em troca", completou Hamilton em postagem.

A morte de Roscoe provocou condolências de todo o mundo da Fórmula 1. A Ferrari escreveu nas redes sociais que o buldogue seria "sempre parte do paddock". A escuderia italiana finalizou a homenagem com a inscrição: "descansa em paz, Roscoe".

George Russell, o ex-companheiro de equipe de Hamilton na Mercedes também dedicou um tempo no Instagram para consolar o amigo britânico. "Sinto muito por sua perda, amigo", afirmou o piloto ao externar a sua solidariedade.