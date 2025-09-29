'Leveza': Milly e Alicia homenageiam Paulo Soares, o Amigão

A leveza e a gentileza de Paulo Soares, o Amigão, marcaram o jornalismo esportivo brasileiro, afirmaram Milly Lacombe e Alicia Klein no UOL News.

O apresentador morreu nesta segunda (29), aos 63 anos, em São Paulo, depois de mais de 45 anos de carreira em rádio e TV. Milly e Alicia destacaram o espaço de afeto e humor que ele construiu nas mesas-redondas, diferente do tom agressivo comum no meio.

Milly: Amigão deu leveza ao debate

É muito triste, muito jovem, né? Quando se vai com 99 anos, 100 anos, a gente tende a celebrar a vida, agradecer. Mas assim, tão jovem, fica um sentimento de que ele poderia ter feito mais. Feito a gente rir mais, no caso dele. Eu acho que ele deu leveza à cobertura, ao debate.

A gente que fica vendo mesas redondas há tanto tempo, e às vezes a gente é capaz de se matar uns aos outros por causa de um impedimento, um pênalti. Ou então a gente vai para o outro lado, que é fazer umas dancinhas. Ele estava no meio disso. Ele era capaz de dar uma opinião muito embasada. Mas, ao mesmo tempo, rir e fazer rir.

Milly Lacombe

Alicia: Amigão mostrou o que futebol deveria ser

Os dois [Amigão e Antero Greco] estavam ali para dizer: não precisa ser assim [agressivo o debate]. O futebol pode ser o que ele deveria ser, que é leve, é entretenimento. A gente está aqui para alegrar as pessoas e não para deixar as pessoas mais nervosas umas com as outras. E ele era isso ele era uma grande figura de afeto sentada naquela cadeira naquela bancada já tarde da noite para trazer todas as notícias do dia para a gente.

Alicia Klein

O Corinthians deveria como coletivo ter sido capaz de vencer um jogo que dominou completamente no primeiro tempo. E aí a culpa não é só do Yuri Alberto, é do resto da equipe. No segundo tempo a equipe cai muito de rendimento e falha também defensivamente.

Alicia Klein

