Lesão de André Ramalho no Corinthians aconteceu em treino com equipe pessoal

29/09/2025 19h04

O Corinthians surpreendeu ao anunciar, a uma hora do início do jogo contra o Flamengo, no último domingo, que o zagueiro André Ramalho estava fora da partida. O clube informou que o defensor sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa direita.

A Gazeta Esportiva apurou que André Ramalho se contundiu durante uma atividade complementar, não conduzida pela comissão técnica de Dorival Júnior. O treinamento foi realizado dentro do CT Dr. Joaquim Grava, mas sob a orientação do estafe pessoal do jogador.

O zagueiro recebe acompanhamento de uma equipe particular desde sua chegada ao Corinthians. O clube, aliás, sempre esteve ciente deste fato. Esta é uma prática comum entre jogadores de futebol, não apenas do Timão.

Corinthians

Dorival se frustra com desfalques

A lesão de André Ramalho frustrou o técnico Dorival Júnior, que se preocupa com desfalques por problemas físicos diante do elenco curto à disposição. A comissão controla a carga aplicada para cada atleta, mas nunca se opôs aos trabalhos extras realizados pelo jogadores.

Neste momento além de Ramalho, também integram o DM: André Carrillo (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo), Charles (tratamento de dores no joelho direito), Memphis Depay (edema no músculo posterior da coxa direita) e Rodrigo Garro (lesão muscular na panturrilha direita).

Expectativa de retorno breve

Ao menos, o problema de André Ramalho não parece ter sido muito grave. Segundo informações obtidas pela reportagem, integrantes do departamento médico do Corinthians trabalham com a possibilidade do defensor voltar a ficar à disposição no jogo contra o Mirassol, no próximo sábado.

O retorno, no entanto, dependerá da evolução do atleta ao longo deste semana.

Jovem pode ter sequência

Sem André Ramalho, Dorival deu oportunidade ao jovem zagueiro da base, João Pedro Tchoca, como titular. O garoto, apesar da derrota de 2 a 1, correspondeu e teve atuação segura.

Apesar da situação não ser tratada como grave, Dorival já confirmou a provável ausência de André Ramalho no próximo compromisso, diante do Internacional. Sendo assim, Tchoca pode ganhar uma sequência na equipe. As outras opções são Cacá e Félix Torres.

Próximo jogo do Corinthians

  • Internacional x Corinthians (26ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

  • Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Situação na tabela

  • Corinthians: 12ª colocação, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e dez derrotas)

  • Internacional: 15º lugar, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e dez derrotas)

