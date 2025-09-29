Kairat Almaty x Real Madrid: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações
Nesta terça-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, o Kairat Almaty recebe o Real Madrid no Central Stadium. O duelo está marcado para acontecer às 13h45 (de Brasília).
Onde assistir?
O jogo terá transmissão da TNT e HBO Max
Como chegam os times?
O Real Madrid vem de uma vitória, por 2 a 1, contra o Olympique de Marselha na primeira rodada da Liga dos Campeões. Já no último duelo pelo Campeonato Espanhol, o clube levou uma goleada do Atlético de Madrid, por 5 a 2.
O Kairat, por outro lado, venceu seu último duelo pelo Campeonato Cazaquistão, por 3 a 1, contra o Zhenys. Em seu primeiro jogo da Champions, o time perdeu para o Sporting por 4 a 1.
Histórico de confronto
Os times nunca se encontraram antes, sendo esta a primeira vez que o confronto acontece.
Estatísticas
Real Madrid no campeonato
- 13ª posição
- 1 vitória
- 2 gols marcados
- 1 gol sofrido
Kairat no campeonato
- 34ª posição
- 1 derrota
- 1 gol marcado
- 4 gols sofridos
Prováveis escalações
Kairat: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin e Luís Mata; Kasabulat, Arad, Mrynskiy, Jorginho e Gromyko; Satpaev.
Técnico: Rafael Urazbakhtin
Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Bellingham e Arda Guler; Mastantuono, Vinícius Júnior e Mbappé.
Técnico: Xabi Alonso
Próximo jogo Real Madrid
Real Madrid x Villarreal | Campeonato Espanhol
Data e horário: 04 de outubro, às 16h00 (de Brasília)
Local: Santiago Bernabéu
Próximo jogo Kairat
Kairat Almaty x Zhetysu Taldykorgan | Campeonato Cazaquistão
Data e horário: 05 de outubro, às 08h00 (de Brasília)
Local: Central Stadium
FICHA TÉCNICA
KAIRAT ALMATY X REAL MADRID
Competição: Liga dos Campeões
Local: Central Stadium
Data: 30 de setembro de 2025 (terça-feira)
Horário: 13h45 (de Brasília)
Transmissão: TNT e HBO Max
Arbitragem: Marco Guida (ITA)