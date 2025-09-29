Topo

Kairat Almaty x Real Madrid: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

29/09/2025 20h00

Nesta terça-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, o Kairat Almaty recebe o Real Madrid no Central Stadium. O duelo está marcado para acontecer às 13h45 (de Brasília).

Onde assistir?

O jogo terá transmissão da TNT e HBO Max

Como chegam os times?

O Real Madrid vem de uma vitória, por 2 a 1, contra o Olympique de Marselha na primeira rodada da Liga dos Campeões. Já no último duelo pelo Campeonato Espanhol, o clube levou uma goleada do Atlético de Madrid, por 5 a 2.

O Kairat, por outro lado, venceu seu último duelo pelo Campeonato Cazaquistão, por 3 a 1, contra o Zhenys. Em seu primeiro jogo da Champions, o time perdeu para o Sporting por 4 a 1.

Histórico de confronto

Os times nunca se encontraram antes, sendo esta a primeira vez que o confronto acontece.

Estatísticas

Real Madrid no campeonato

  • 13ª posição

  • 1 vitória

  • 2 gols marcados

  • 1 gol sofrido

Kairat no campeonato

  • 34ª posição

  • 1 derrota

  • 1 gol marcado

  • 4 gols sofridos

Prováveis escalações

Kairat: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin e Luís Mata; Kasabulat, Arad, Mrynskiy, Jorginho e Gromyko; Satpaev.

Técnico: Rafael Urazbakhtin

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Bellingham e Arda Guler; Mastantuono, Vinícius Júnior e Mbappé.

Técnico: Xabi Alonso

Próximo jogo Real Madrid

Real Madrid x Villarreal | Campeonato Espanhol

Data e horário: 04 de outubro, às 16h00 (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu

Próximo jogo Kairat

Kairat Almaty x Zhetysu Taldykorgan | Campeonato Cazaquistão

Data e horário: 05 de outubro, às 08h00 (de Brasília)

Local: Central Stadium

FICHA TÉCNICA

KAIRAT ALMATY X REAL MADRID

Competição: Liga dos Campeões

Local: Central Stadium

Data: 30 de setembro de 2025 (terça-feira)

Horário: 13h45 (de Brasília)

Transmissão: TNT e HBO Max

Arbitragem: Marco Guida (ITA)

