'Yuri Pato entra para a história do Corinthians com cavadinha', diz Juca

Yuri Alberto se igualou a Alexandre Pato com o pênalti perdido de cavadinha diante de Rossi, que defendeu a bola sentado na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Corinthians, avalia Juca Kfouri no Posse de Bola, do Canal UOL.

O Yuri Pato realmente entra para a história do Corinthians com a cobrança desse pênalti. Ele se iguala Alexandre Pato contra o Grêmio, contra o Dida, tentando cavar contra um dos melhores pegadores de pênalti da época. Juca Kfouri

Para Juca, mesmo se Yuri tivesse convertido a cobrança no início do jogo, o Flamengo ainda poderia ter virado a partida, como virou após o próprio Yuri abrir o placar. Segundo ele, há um abismo técnico entre os times.

Pode parecer contraditório o que eu vou dizer, mas a superioridade do Flamengo, individual e coletiva, é tal que mesmo quando o coletivo não funciona bem como funcionou, até os 38 ou 39 minutos do primeiro tempo, é bom a gente lembrar que no finalzinho do primeiro tempo o Flamengo já mostrou que o segundo tempo seria diferente.

Muito embora o Corinthians tenha feito 1 a 0 com dois minutos, você percebeu que o Flamengo não se abalou. O que me permite dizer, embora seja tão difícil prever o passado como é prever o futuro, que se o Yuri faz o gol de pênalti, o Flamengo ganharia o jogo da mesma maneira. Porque a diferença é abissal.

Juca Kfouri

O comentarista José Trajano critica a postura de Yuri Alberto e diz que o atacante ficará marcado pelo erro, mesmo tendo marcado, chorado e depois se desculpado.

Apesar de pedir desculpa, não engulo não, sabe? Tem muita gente que faz lambança atrás de lambança e vem pedindo desculpa. Tinha uma expressão que no tempo dos meus avós se usava muito. Quando o sujeito se comporta como se comportou o Yuri Alberto, ele tem a cabecinha de Santo Onofre, que ele é uma cabecinha desse tamanho, junto à prepotência e à soberba. Quem cobra um pênalti daquele jeito é prepotente e soberbo. Se acha o máximo, entendeu?

É o artilheiro do Corinthians, não estava em campo a grande estrela, o Memphis, então, 12 anos depois, o fantasma do Pato pousa no Corinthians. Agora, o Pato, quando perdeu aquele pênalti de forma ridícula, patética, a carreira dele no Corinthians acabou. A carreira do Yuri no Corinthians não vai acabar, mas ele já entrou para a história e será lembrado eternamente por essa lambança que fez, responsável pela derrota que podia ter sido uma vitória.

José Trajano

Foi uma vitória do Flamengo para compensar um pouco, pelas circunstâncias, a má exibição de quinta-feira na Argentina. Muita gente não entendeu por que o time jogou melhor no segundo tempo. Para mim isso é muito claro: o Corinthians estava muito mais inteiro, ficou na sua a semana inteira, se preparou para o jogo, desfalcado, mas inteiro fisicamente. O Flamengo, pelo contrário: jogar mal na quinta-feira não significa que os caras não correram. Significa que jogaram mal. Depois do desgaste, a viagem e tudo mais. Então, no primeiro tempo, o Corinthians foi muito intenso. Por isso conseguiu jogar tão bem e teve a chance de ganhar o jogo.

Mauro Cezar Pereira

O Rogério Ceni foi bastante oportunista Por quê? Primeiro ele falou: 'ah, o Palmeiras só faz jogada direta'. Veja, o Palmeiras nos últimos jogos tem se destacado justamente pelo oposto. Ele é elogiado porque passou a jogar muito bem. Ontem, com aquele gramado, não dá pra cravar que foi por isso, mas com o gramado, o Palmeiras basicamente só teve realmente, aí sim, nesse jogo específico, ligações diretas.

Danilo Lavieri

E a gente vai lembrar do Rogério, há seis meses mais ou menos, ele esculachou o gramado da Fonte Nova, reclamou para o Bahia, disse que o gramado poderia lesionar seus atletas e disse: 'eu prefiro jogar num sintético do que jogar num gramado desse'. Então, ele é muito oportunista ao falar que quem tem sintético não pode reclamar da lesão, sendo que ele mesmo estava reclamando disso.

Danilo Lavieri

