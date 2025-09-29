José Mourinho comenta reencontro com o Chelsea pela Liga dos Campeões

Nesta terça-feira, o Benfica, comandado por José Mourinho, visita o Chelsea, no Stamford Bridge, pela Liga dos Campeões. A partida marca o reencontro do treinador português com a equipe inglesa, pela qual colecionou títulos.

"Estou em casa. Já joguei aqui com Tottenham, Manchester United e Inter de Milão e, durante os 90 minutos, não pensei nem por um segundo onde estava ou com quem estava jogando. É um estádio onde não sentirei nenhum tipo de antagonismo, que também não faria mal nenhum", disse o técnico.

"Sempre serei um azul. Faço parte da história do Chelsea e ele faz parte da minha história. Eu ajudei o Chelsea a ser um clube maior e ele me ajudou a ser um treinador melhor", acrescentou.

Sobre o confronto, Mourinho projetou um jogo em que ambos os times busquem a vitória e valorizou a importância do sistema defensivo de sua equipe para a partida.

"Estou à espera de duas equipes que querem ganhar. Não acredito que o Chelsea jogue para outra coisa que não seja ganhar em casa. Por uma questão de cultura do clube e da identidade que quero dar à equipe, também não podemos pensar de outra maneira. Temos que defender bem para ganhar o jogo", afirmou.

O técnico também comentou o histórico ruim dos times portugueses contra os adversários ingleses e reconheceu a superioridade dos clubes britânicos.

"Normalmente, as equipes portuguesas não têm bons resultados contra as inglesas, porque são mais fortes. São times com mais intensidade e tempo de jogo útil. Eles estão em um nível acima do nosso", admitiu.

