Topo

Esporte

José Mourinho comenta reencontro com o Chelsea pela Liga dos Campeões

29/09/2025 17h44

Nesta terça-feira, o Benfica, comandado por José Mourinho, visita o Chelsea, no Stamford Bridge, pela Liga dos Campeões. A partida marca o reencontro do treinador português com a equipe inglesa, pela qual colecionou títulos.

"Estou em casa. Já joguei aqui com Tottenham, Manchester United e Inter de Milão e, durante os 90 minutos, não pensei nem por um segundo onde estava ou com quem estava jogando. É um estádio onde não sentirei nenhum tipo de antagonismo, que também não faria mal nenhum", disse o técnico.

"Sempre serei um azul. Faço parte da história do Chelsea e ele faz parte da minha história. Eu ajudei o Chelsea a ser um clube maior e ele me ajudou a ser um treinador melhor", acrescentou.

Sobre o confronto, Mourinho projetou um jogo em que ambos os times busquem a vitória e valorizou a importância do sistema defensivo de sua equipe para a partida.

"Estou à espera de duas equipes que querem ganhar. Não acredito que o Chelsea jogue para outra coisa que não seja ganhar em casa. Por uma questão de cultura do clube e da identidade que quero dar à equipe, também não podemos pensar de outra maneira. Temos que defender bem para ganhar o jogo", afirmou.

O técnico também comentou o histórico ruim dos times portugueses contra os adversários ingleses e reconheceu a superioridade dos clubes britânicos.

"Normalmente, as equipes portuguesas não têm bons resultados contra as inglesas, porque são mais fortes. São times com mais intensidade e tempo de jogo útil. Eles estão em um nível acima do nosso", admitiu.

Informações sobre a partida

  • Jogo: Chelsea x Benfica

  • Competição: Liga dos Campeões

  • Data e horário: 30/09 (terça-feira) | 16h (de Brasília)

  • Local: Stamford Bridge, em Londres

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

O que mudou para Arrascaeta virar artilheiro no Fla? Mattos opina

Transmissão ao vivo de Avaí x Coritiba pela Série B: veja onde assistir

Giro europeu: Everton cede empate ao West Ham e perde chance de encostar no G4 do Inglês

José Mourinho comenta reencontro com o Chelsea pela Liga dos Campeões

Advogado de Wanderlei promete processar Popó e filho após confusão

São Paulo: torcedores espalham faixas contra Casares e Belmonte no Morumbis

Corinthians se reapresenta após derrota e abre preparação para jogo contra o Internacional

Grêmio confirma fratura, e Willian pode perder restante da temporada

Cano tem 14 gols em clássicos cariocas desde que chegou ao Fluminense

Jean Silva lamenta briga no Spaten Fight Night e relembra episódio com Diego Lopes

Das crises de riso ao choro no adeus a Antero: relembre momentos marcantes de Paulo Soares