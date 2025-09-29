Filipe Luís vai renovar com o Flamengo? O que se sabe sobre negociação

O Flamengo vive bom momento sob comando de Filipe Luís, mas a renovação do treinador ainda depende de conversas entre clube e empresário do técnico, informou Bruno Braz, na Live do Clube.

O repórter destacou que Filipe Luís prefere deixar a negociação nas mãos de Jorge Mendes, agente de peso no futebol europeu, e que há otimismo para a permanência, apesar de detalhes pendentes.

O Filipe Luís nomeou o Jorge Mendes para ficar responsável por negociar essa renovação com o Flamengo; [...] ele mesmo ainda não se sente muito à vontade de ele propor salários, tempo de contrato. Então o Jorge Mendes, que é um cara mundialmente famoso, empresário de jogadores superfamosos, está à frente desse negócio.

O Boto esteve lá em Portugal recentemente, tirou uns dias para rever a família, esteve com o Jorge Mendes e iniciou essa conversa para uma renovação.

Bruno Braz

O desempenho do Arrascaeta é superior ao de 2019. Por que é superior? Porque também ele tem função totalmente diferente de 2019. Hoje ele é um ponta de lança do lado do atacante. Ele está muito mais na área do que estava naquela época.

Rodrigo Mattos

Olha, ofensivamente eu acho que [o Carrascal] funciona [como titular]. Mesmo jogando na direita ou na esquerda ou na posição do Arrascaeta. Porque a característica dele é a característica de que busca aproximação, busca tabela, drible, jogo de aproximação. E que é uma característica que se encaixa com o Arrascaeta, se encaixa com o Lino.

Rodrigo Mattos

