Filipe Luís vai renovar com o Flamengo? O que se sabe sobre negociação

29/09/2025 18h15

O Flamengo vive bom momento sob comando de Filipe Luís, mas a renovação do treinador ainda depende de conversas entre clube e empresário do técnico, informou Bruno Braz, na Live do Clube.

O repórter destacou que Filipe Luís prefere deixar a negociação nas mãos de Jorge Mendes, agente de peso no futebol europeu, e que há otimismo para a permanência, apesar de detalhes pendentes.

O Filipe Luís nomeou o Jorge Mendes para ficar responsável por negociar essa renovação com o Flamengo; [...] ele mesmo ainda não se sente muito à vontade de ele propor salários, tempo de contrato. Então o Jorge Mendes, que é um cara mundialmente famoso, empresário de jogadores superfamosos, está à frente desse negócio.

O Boto esteve lá em Portugal recentemente, tirou uns dias para rever a família, esteve com o Jorge Mendes e iniciou essa conversa para uma renovação.
Bruno Braz

O que mudou para Arrascaeta virar artilheiro no Fla? Mattos opina

O desempenho do Arrascaeta é superior ao de 2019. Por que é superior? Porque também ele tem função totalmente diferente de 2019. Hoje ele é um ponta de lança do lado do atacante. Ele está muito mais na área do que estava naquela época.
Rodrigo Mattos

Flamengo: Arrascaeta e Carrascal podem jogar juntos? Mattos analisa

Olha, ofensivamente eu acho que [o Carrascal] funciona [como titular]. Mesmo jogando na direita ou na esquerda ou na posição do Arrascaeta. Porque a característica dele é a característica de que busca aproximação, busca tabela, drible, jogo de aproximação. E que é uma característica que se encaixa com o Arrascaeta, se encaixa com o Lino.
Rodrigo Mattos

Assista ao programa completo

