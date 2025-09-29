Internacional faz penúltimo treino antes de duelo contra o Corinthians
Na manhã desta segunda-feira, o elenco do Internacional realizou o seu penúltimo treino antes da partida contra o Corinthians, marcada para esta quarta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Ramón Díaz comandou as atividades no CT Parque Gigante.
Retornos
Para o duelo, o Colorado terá os reforços de Juninho, Bernabei e Aguirre. Todos cumpriram suspensão no empate por 1 a 1 diante do Juventude, no último sábado.
Reencontro
A partida marca o reencontro do técnico Ramón Díaz com o Corinthians, o último clube brasileiro que o argentino treinou antes de assumir o comando do Internacional. Pelo Alvinegro, o treinador completou 60 jogos, com 31 vitórias e a conquista do Campeonato Paulista de 2025.
Confronto direto
As equipes possuem apenas um ponto de diferença na classificação do Campeonato Brasileiro. O Inter é o 15º colocado, com 28 pontos, seis de diferença para a zona de rebaixamento, enquanto o Corinthians ocupa a 12ª posição, com 29.
Próximos jogos do Internacional
- Jogo: Internacional x Corinthians
- Data e horário: 01/10 (quarta-feira) | 19h30 (de Brasília)
- Local: Beira-Rio, em Porto Alegre-RS
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Jogo: Internacional x Botafogo
- Data e horário: 04/10 (sábado) | 18h30 (de Brasília)
- Local: Beira-Rio, em Porto Alegre-RS
- Competição: Campeonato Brasileiro