Inter de Milão x Slavia Praga: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

A Inter de Milão enfrenta, nesta terça-feira, o Slavia Praga, pela segunda rodada da Liga dos Campeões. O duelo está marcado para às 16h00 (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão da HBO Max.

Como chegam os times?

A Inter de Milão vem em uma sequência de três vitórias seguidas. Em seu último jogo da Liga dos Campeões, o clube venceu o Ajax por 2 a 0. Em seguida, pelo Campeonato Italiano, venceu o confronto contra o Sassuolo (2 a 1) e Cagliari (2 a 0).

Já o Slavia Praga não perde um jogo desde maio, acumulando 15 vitórias e quatro empates. Na estreia da Champions, o time empatou seu jogo contra o Bodo/Glimt em 2 a 2.

Histórico de confronto

Os clubes se enfrentaram apenas duas vezes na história, com a Inter vencendo uma e empatando a outra partida.

Veja o histórico dos confrontos:

17/09/2019: Inter de Milão 1 x 1 Slavia Praga (Liga dos Campeões)



27/11/2019: Slavia Praga 1 x 3 Inter de Milão (Liga dos Campeões)

Estatísticas

Inter de Milão no campeonato

8ª posição

1 vitória

2 gols marcados

Slavia Praga no campeonato

20ª posição

1 empate

2 gols marcado

2 gols sofridos

Prováveis escalações

Inter de Milão: Sommer; Akanji, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Sucic e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez



Técnico: Cristian Chivu

Slavia Praga: Stanek; Doudera, Chaloupek, Zima e Zmrzly; Zafeiris, Dorley, Kusej, Cham-Saracevic e Provod; Chory



Técnico: Jindrich Trpisovsky

Próximo jogo Inter de Milão

Inter x Cremonese | Campeonato Italiano



Data e horário: 04 de outubro, às 13h00 (de Brasília)



Local: Giuseppe Meazza

Próximo jogo Slavia Praga

Sparta Praga x Slavia Praga | Campeonato Tcheco



Data e horário: 05 de outubro, às 13h30 (de Brasília)



Local: Generali Arena

FICHA TÉCNICA

INTER DE MILÃO X SLAVIA PRAGA

Competição: Liga dos Campeões



Local: Giuseppe Meazza



Data: 30 de setembro de 2025 (terça-feira)



Horário: 16h00 (de Brasília)



Transmissão: HBO Max



Arbitragem: Chris Kavanagh (ING)