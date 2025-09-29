Inter de Milão x Slavia Praga: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações
A Inter de Milão enfrenta, nesta terça-feira, o Slavia Praga, pela segunda rodada da Liga dos Campeões. O duelo está marcado para às 16h00 (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza.
Onde assistir?
O jogo terá transmissão da HBO Max.
Como chegam os times?
A Inter de Milão vem em uma sequência de três vitórias seguidas. Em seu último jogo da Liga dos Campeões, o clube venceu o Ajax por 2 a 0. Em seguida, pelo Campeonato Italiano, venceu o confronto contra o Sassuolo (2 a 1) e Cagliari (2 a 0).
Já o Slavia Praga não perde um jogo desde maio, acumulando 15 vitórias e quatro empates. Na estreia da Champions, o time empatou seu jogo contra o Bodo/Glimt em 2 a 2.
Histórico de confronto
Os clubes se enfrentaram apenas duas vezes na história, com a Inter vencendo uma e empatando a outra partida.
Veja o histórico dos confrontos:
17/09/2019: Inter de Milão 1 x 1 Slavia Praga (Liga dos Campeões)
27/11/2019: Slavia Praga 1 x 3 Inter de Milão (Liga dos Campeões)
Estatísticas
Inter de Milão no campeonato
- 8ª posição
- 1 vitória
- 2 gols marcados
Slavia Praga no campeonato
- 20ª posição
- 1 empate
- 2 gols marcado
- 2 gols sofridos
Prováveis escalações
Inter de Milão: Sommer; Akanji, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Sucic e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez
Técnico: Cristian Chivu
Slavia Praga: Stanek; Doudera, Chaloupek, Zima e Zmrzly; Zafeiris, Dorley, Kusej, Cham-Saracevic e Provod; Chory
Técnico: Jindrich Trpisovsky
Próximo jogo Inter de Milão
Inter x Cremonese | Campeonato Italiano
Data e horário: 04 de outubro, às 13h00 (de Brasília)
Local: Giuseppe Meazza
Próximo jogo Slavia Praga
Sparta Praga x Slavia Praga | Campeonato Tcheco
Data e horário: 05 de outubro, às 13h30 (de Brasília)
Local: Generali Arena
FICHA TÉCNICA
INTER DE MILÃO X SLAVIA PRAGA
Competição: Liga dos Campeões
Local: Giuseppe Meazza
Data: 30 de setembro de 2025 (terça-feira)
Horário: 16h00 (de Brasília)
Transmissão: HBO Max
Arbitragem: Chris Kavanagh (ING)