Indicado por Crespo precisa de 9 jogos no ano para renovar com São Paulo

Emiliano Rigoni, atacante do São Paulo, durante partida de ida contra a LDU, pelas quartas de final da Copa Libertadores - Rubens Chiri / São Paulo FC
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

29/09/2025 05h30

Emiliano Rigoni precisa atuar em metade do tempo em nove dos próximos 14 jogos do São Paulo para ativar renovação automática de contrato com o clube.

Contagem regressiva

O argentino tem sido alvo de críticas por parte da torcida do São Paulo nas últimas semanas. Na eliminação da Copa Libertadores, diante da LDU, ele foi um dos jogadores vaiados pela torcida, ao ser substituído por Lucas, durante o segundo tempo.

Como o UOL apurou, Rigoni tem uma cláusula de renovação automática em seu vínculo recém-assinado. Ele precisa atuar por 45 minutos em 12 jogos até o fim do ano. Como ele está emprestado pelo León, do México, mas tem contrato com o clube apenas até dezembro, ele ficará livre no mercado caso não renove com o Tricolor.

O camisa 77 já bateu essa marca em três dos quatro jogos desde que retornou ao Morumbis. Na ida contra a LDU, Rigoni foi titular e atuou por 70 minutos; no clássico contra o Santos, na Vila, entrou no intervalo e jogou todo o segundo tempo; por fim, foi titular como ala na nova derrota para a LDU, na quinta-feira, antes de ser substituído na etapa final, pouco antes do cronômetro bater a marca dos 20 minutos.

Dessa forma, o atacante precisa de mais 45 minutos em nove dos 14 últimos jogos do Tricolor na temporada para que o gatilho seja ativado.

O São Paulo volta campo nesta segunda-feira, quando recebe o Ceará, pela 25ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h (de Brasília), no Morumbis, com transmissão do sportv e Premiere.

