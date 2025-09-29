Ídolo do Corinthians, Marcelinho absolve Yuri Alberto por cavadinha

O Corinthians deixou escapar uma vitória importante diante de sua torcida na Neo Química Arena. Neste domingo (28), o Timão abriu o placar com Yuri Alberto, mas sofreu a virada do Flamengo e perdeu por 2 a 1, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo depois de perder um pênalti e se redimir com um golaço no segundo tempo, o camisa 9 recebeu o apoio de Marcelinho Carioca, que fez questão de "absolver" o atacante.

"Rapaz, uma infelicidade. O Yuri Alberto de cabeça baixa, não dá pra chegar na bola de cabeça baixa. E se ele errasse o chute, e se fosse um pouquinho mais forte, no outro canto era gol. Mas é um cara resiliente, é um cara que fez o gol, mostrou personalidade e se superou", afirmou o Pé de Anjo, em entrevista ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.

Yuri Alberto foi o protagonista da noite, mas viveu extremos. Ainda no primeiro tempo, desperdiçou um pênalti ao tentar a ousada cavadinha, defendida por Rossi. Na etapa final, logo no primeiro minuto, se redimiu: recebeu lançamento de Gui Negão, driblou Léo Ortiz e bateu firme para abrir o placar.

Fim de jogo.

Na visão do ex-meia, o golaço de Yuri Alberto, após bonito drible e finalização precisa, foi suficiente para dar a volta por cima. "Total (deu a volta por cima). Ainda mais com o drible que ele deu no Léo Ortiz, o golaço na diagonal, super absolvido", completou.

Polêmicas em campo

Marcelinho também comentou sobre os lances polêmicos da partida. Para ele, o pênalti em Breno Bidon foi "claríssimo": "O Léo Pereira coloca a perna já antecipando e toca no Breno Bidon".

Além disso, criticou a arbitragem em outro momento do jogo: "Eu acho que o lateral era do Corinthians e deu uma inversão ali, então complica". A opinião foi referente ao lance do segundo gol do Rubro-Negro que teve origem em uma cobrança rápida de lateral.

Situação das equipes

Com o resultado, o Corinthians estacionou nos 29 pontos, em 12º lugar, vendo a distância para a zona de rebaixamento cair para sete pontos. O Flamengo, por sua vez, chegou a 54 pontos e disparou na liderança do Brasileirão.

Próximos compromissos

O Corinthians volta a campo na quarta-feira (1º), quando enfrenta o Internacional no Beira-Rio, às 19h30 (de Brasília). Já o Flamengo joga na quinta (2), às 20h30, no Maracanã, contra o Cruzeiro.