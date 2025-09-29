Após cirurgia cardíaca, Hugo Hoyama tem previsão de alta 'nesta semana'

Ídolo do tênis de mesa brasileiro, Hugo Hoyama tem previsão de alta hospitalar 'ainda nesta semana', segundo boletim divulgado nesta tarde pelo HCor (Hospital do Coração), em São Paulo.

O ex-atleta está internado desde o último dia 12. Ele passou por uma cirurgia cardíaca após um infarto.

O que aconteceu

O boletim médico aponta que Hoyama "segue evoluindo bem". Ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última sexta-feira.

O Hcor informa que o paciente Hugo Hoyama segue evoluindo bem. A previsão é que receba alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o quarto nas próximas 24 horas boletim médico

Hugo Hoyama disse que terá "toda a paciência do mundo" na recuperação. Ele conversou com o UOL na última quarta-feira.

Estou bem, e me recuperando bem também. Graças a Deus! [A recuperação] Será lenta, mas terei toda a paciência do mundo para voltar o melhor possível Hugo Hoyama

Hugo é um dos atletas brasileiros com mais medalhas em Jogos Pan-Americanos. Ele tem 15 pódios, com 10 de ouro, uma de prata e quatro de bronze.

Hoyama se aposentou das mesas em 2013. Logo depois, assumiu como técnico da seleção brasileira feminino, cargo que ocupou até 2021.

Atualmente, Hugo atua como embaixador da modalidade. O ex-atleta participa de ações de divulgação em prol do esporte.