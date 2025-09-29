Topo

Esporte

Após cirurgia cardíaca, Hugo Hoyama tem previsão de alta 'nesta semana'

Hugo Hoyama passou por cirurgia cardíaca - André Soares/CBTM
Hugo Hoyama passou por cirurgia cardíaca Imagem: André Soares/CBTM
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

29/09/2025 16h29

Ídolo do tênis de mesa brasileiro, Hugo Hoyama tem previsão de alta hospitalar 'ainda nesta semana', segundo boletim divulgado nesta tarde pelo HCor (Hospital do Coração), em São Paulo.

O ex-atleta está internado desde o último dia 12. Ele passou por uma cirurgia cardíaca após um infarto.

Relacionadas

Ex-Botafogo compete no tênis de mesa e brinca: 'Fazer ponto no Calderano'

Morre Ubiraci Costa, o Biriba, lenda do tênis de mesa, aos 80 anos

Fotos da carreira de Biriba, 1º grande nome do tênis de mesa do Brasil

O que aconteceu

O boletim médico aponta que Hoyama "segue evoluindo bem". Ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última sexta-feira.

O Hcor informa que o paciente Hugo Hoyama segue evoluindo bem. A previsão é que receba alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o quarto nas próximas 24 horas boletim médico

Hugo Hoyama disse que terá "toda a paciência do mundo" na recuperação. Ele conversou com o UOL na última quarta-feira.

Estou bem, e me recuperando bem também. Graças a Deus! [A recuperação] Será lenta, mas terei toda a paciência do mundo para voltar o melhor possível Hugo Hoyama

Hugo é um dos atletas brasileiros com mais medalhas em Jogos Pan-Americanos. Ele tem 15 pódios, com 10 de ouro, uma de prata e quatro de bronze.

Hoyama se aposentou das mesas em 2013. Logo depois, assumiu como técnico da seleção brasileira feminino, cargo que ocupou até 2021.

Atualmente, Hugo atua como embaixador da modalidade. O ex-atleta participa de ações de divulgação em prol do esporte.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Cano tem 14 gols em clássicos cariocas desde que chegou ao Fluminense

Jean Silva lamenta briga no Spaten Fight Night e relembra episódio com Diego Lopes

Das crises de riso ao choro no adeus a Antero: relembre momentos marcantes de Paulo Soares

Após cirurgia cardíaca, Hugo Hoyama tem previsão de alta 'nesta semana'

Vasco se reapresenta e inicia preparação para duelo com o Palmeiras

Diretor do Palmeiras rebate crítica de Rogério Ceni a Abel Ferreira: 'Questão ética complicada'

Internacional faz penúltimo treino antes de duelo contra o Corinthians

Decisivo no Flamengo, Arrascaeta vive temporada mais artilheira da carreira

Surfe: Brasil avança com seis no 1º dia do Challenger Series em Portugal

Giay acerta renovação de contrato com o Palmeiras até 2030: 'Adaptado ao clube'

Thalita Simplício se consagra tetracampeã no Mundial Paralímpico de Atletismo