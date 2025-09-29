Grêmio confirma fratura no pé de Willian e meia pode não jogar mais em 2025

O Grêmio informou que o meia Willian sofreu uma fratura na base do quinto metatarso do pé direito. O problema ocorreu ainda no primeiro tempo da vitória por 3 a 1 sobre o Vitória, no domingo, em Porto Alegre, quando o jogador precisou ser substituído.

Após sentir o trauma em dividida com o paraguaio Cáceres, Willian chegou a tentar permanecer em campo, mas não suportou as dores. Logo depois, iniciou tratamento imediato no banco de reservas, antes de realizar exames que confirmaram a gravidade da lesão.

O departamento médico do clube não divulgou prazo oficial de recuperação, mas a expectativa é de que o meia fique afastado por pelo menos seis semanas. Em caso de necessidade de cirurgia, a ausência pode se estender até o fim da temporada.

A fratura acontece no momento em que Willian ainda iniciava sua trajetória pelo Grêmio. Contratado como principal reforço da última janela, ele disputou apenas três partidas, incluindo estreia no Gre-Nal, quando recebeu grande atenção da torcida tricolor.

Mesmo em pouco tempo, o jogador de 37 anos demonstrou boa forma e vinha se destacando pela experiência e movimentação ofensiva. A perda é considerada significativa para Mano Menezes, que contava com o meia para dar maior criatividade ao setor.

Internamente, clube e atleta avaliam com cautela o tratamento a ser seguido. A possibilidade de cirurgia está em aberto e será definida de acordo com a evolução do caso nos próximos dias, em acompanhamento no CT Luiz Carvalho.

O Grêmio ocupa atualmente a décima colocação no Campeonato Brasileiro, com 32 pontos. O próximo compromisso será nesta quarta-feira, contra o Santos, às 21h30, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 26ª rodada.