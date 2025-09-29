Topo

Goiás x Atlético-GO pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

29/09/2025 20h00

Nesta terça-feira, pela 29ª rodada da Série B, o Goiás recebe o Atlético-GO na Serrinha. A bola rola às 21h35 (de Brasília).

Onde assistir Goiás x Atlético-GO ao vivo?

O confronto terá transmissão do Disney+.

Como o Goiás chega ao confronto

O Goiás não perde há três rodadas (dois empates e uma vitórias). O time, atualmente com 49 pontos, busca a liderança na tabela. O Criciúma, com a mesma pontuação, mas com saldo de gols superior, é o dono da ponta.

Como o Atlético-GO chega ao confronto

Do outro lado, o Atlético-GO soma uma boa sequência de seis jogos invicto (quatro triunfos e dois empates). A equipe comandada por Rafael dos Santos Lacerda é a nona, com 41 pontos.

Histórico de confronto entre Goiás x Atlético-GO

As equipes se enfrentaram 71 vezes ao longo da história, com 26 vitórias do Goiás contra 22 triunfos do Atlético-GO. As equipes empataram em 22 confrontos.

Prováveis escalações

Provável escalação Goiás

Tadeu; Williean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Lovat; Juninho, Rodrigo Andrade (Rafael Gava) e Brayann; Wellington Rato, Moraes e Anselmo Ramon.

Técnico: Vagner Mancini

Provável escalação Atlético-GO

Paulo Vítor; Dudu, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Robert; Talisson, Lelê e Yuri.

Técnico: Rafael dos Santos Lacerda

Arbitragem de Goiás x Atlético-GO

  • Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

  • Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz De Freitas (PR)

  • VAR: Rafael Traci (SC)

