Goiás x Atlético-GO pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Nesta terça-feira, pela 29ª rodada da Série B, o Goiás recebe o Atlético-GO na Serrinha. A bola rola às 21h35 (de Brasília).
Onde assistir Goiás x Atlético-GO ao vivo?
O confronto terá transmissão do Disney+.
Como o Goiás chega ao confronto
O Goiás não perde há três rodadas (dois empates e uma vitórias). O time, atualmente com 49 pontos, busca a liderança na tabela. O Criciúma, com a mesma pontuação, mas com saldo de gols superior, é o dono da ponta.
Como o Atlético-GO chega ao confronto
Do outro lado, o Atlético-GO soma uma boa sequência de seis jogos invicto (quatro triunfos e dois empates). A equipe comandada por Rafael dos Santos Lacerda é a nona, com 41 pontos.
Histórico de confronto entre Goiás x Atlético-GO
As equipes se enfrentaram 71 vezes ao longo da história, com 26 vitórias do Goiás contra 22 triunfos do Atlético-GO. As equipes empataram em 22 confrontos.
Prováveis escalações
Provável escalação Goiás
Tadeu; Williean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Lovat; Juninho, Rodrigo Andrade (Rafael Gava) e Brayann; Wellington Rato, Moraes e Anselmo Ramon.
Técnico: Vagner Mancini
Provável escalação Atlético-GO
Paulo Vítor; Dudu, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Robert; Talisson, Lelê e Yuri.
Técnico: Rafael dos Santos Lacerda
Arbitragem de Goiás x Atlético-GO
- Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
- Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz De Freitas (PR)
- VAR: Rafael Traci (SC)