Glen Powell acha que série sobre futebol americano "Chad Powers" é divisor de águas

Por Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - O ator Glen Powell não se lembrava de ter visto muitos programas sobre futebol americano universitário, portanto, criar a série de comédia esportiva "Chad Powers" foi uma grande vitória.

"Eu sempre tento procurar onde estão as lacunas do público, onde estão as lacunas do mercado", disse o ator de "Top Gun Maverick" à Reuters.

"Como fã de futebol americano universitário, nunca vi um programa que incorporasse esse espírito e o ambiente que o cerca", acrescentou.

A série do Hulu, criada por Powell e pelo criador de "Rick e Morty", Michael Waldron, acompanha Powell como um jogador de futebol americano universitário em desgraça chamado Russell Holliday, que se disfarça como um jogador de futebol americano novato do sul chamado Chad Powers.

A história é baseada em um esquete da ESPN de 2022, estrelado pelo jogador de futebol americano Eli Manning, como o jogador de futebol americano universitário fictício, Chad Powers.

A série também é estrelada por Steve Zahn, Toby Huss, Perry Mattfeld, Clayne Crawford e Wynn Everett e chega à plataforma de streaming na terça-feira.

Para Waldron, a série não se trata apenas de futebol americano, mas da redenção de um personagem imperfeito.

"Ele (Russell) é um cara que cometeu erros, cometeu grandes erros, e o mundo o odeia por isso, e ele decidiu que também odeia a si mesmo", disse.

"Sua única saída para isso não é tentar se consertar ou se perdoar. Ele diz: 'Vou me reinventar, ser um cara diferente' e, no processo, talvez chegue um pouco mais perto de perdoar o verdadeiro Russ Holliday ao interpretar Chad Powers", acrescentou Waldron, observando que o caminho de Russell para a redenção não é uma jornada fácil.

Powell sentiu que foi um presente trabalhar com os ex-astros da NFL, a liga norte-americana de futebol americano profissional, Eli e Peyton Manning no programa para tornar a experiência do futebol americano ainda mais autêntica.

"Eles se mostraram muito disponíveis para nós durante todo o processo, o que é como um presente", disse Powell.

"Queríamos que esse fosse um programa de futebol americano cinematográfico e durão, que todos os fãs de futebol americano universitário e profissional, que apenas gostassem ou se interessassem pelo esporte, reconhecessem e dissessem: 'Uau, isso é real'", acrescentou o ator.

(Reportagem de Danielle Broadway e Jane Ross)