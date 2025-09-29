Giro europeu: Everton cede empate ao West Ham e perde chance de encostar no G4 do Inglês

Pela sexta rodada do Campeonato Inglês, o Everton empatou com o West Ham por 1 a 1, no Hill Dickinson Stadium, nesta segunda-feira. Keane marcou para os mandantes, enquanto Bowen fez o gol dos visitantes.

Situação da tabela

Com o resultado, o Everton segue na nona posição, com oito pontos - três a menos que o Tottenham, quarto colocado do Inglês. Por sua vez, o West Ham segue em 19º lugar, com quatro tentos.

? Resumo do jogo



? EVERTON 1 x 1 WEST HAM ?

? Competição: Campeonato Inglês - sexta rodada



?? Local: Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, na Inglaterra



? Data: 29 de setembro de 2025 (segunda-feira)



? Horário: 16h (de Brasília)

Gols

? Michael Keane, aos 18? do 1ºT (Everton)



? Jarrod Bowen, aos 19? do 2ºT (West Ham)

Como foi o jogo

Em primeiro tempo equilibrado, o Everton saiu na frente aos 18 minutos do primeiro tempo. Garner cruzou da entrada da área, e o zagueiro Keane, livre de marcação, marcou o primeiro gol da partida de cabeça. No restante da etapa inicial, os mandantes criaram boas chances, mas pararam em boa atuação do goleiro Aréola.

Atrás no placar, o West Ham foi para cima no segundo tempo. Aos 19 minutos, após grande jogada individual, Bowen bateu colocado e igualou o marcador. Com o empate no placar, as duas equipes foram para cima, mas não conseguiram chegar ao gol da vitória.

Próximos jogos

Everton:

Enfrenta o Crystal Palace neste domingo, às 10h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Inglês, no Hill Dickinson Stadium.

West Ham:

Joga contra o Arsenal neste sábado, às 11h, pela sétima rodada do Campeonato Inglês, no Emirates Stadium.

Campeonato Italiano

Parma vence Torino e sai da zona de rebaixamento

Ainda nesta sexta-feira, o Parma venceu o Torino por 2 a 1, pela quinta rodada rodada do Italiano, no Stadio Ennio Tardini, em Parma. Pellegrino marcou duas vezes para os mandantes, enquanto Ngonge fez o gol dos visitantes.

Com o resultado, o Parma saiu da zona de rebaixamento. A equipe chegou aos cinco pontos e ocupa a 14ª posição do Italiano. Do outro lado, o Torino caiu para o 15º lugar, com quatro.

As duas equipes voltam a campo neste sábado, às 10h, pela sexta rodada do Campeonato Italiano. O Parma recebe o Lecce no Ennio Tardini, enquanto o Torino visita a Lazio, no Stadio Olimpico.

Fora de casa, Lazio atropela Genoa

No outro jogo da quinta rodada do Italiano nesta segunda-feira, a Lazio venceu o Genoa por 3 a 0, no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova. Cancellieri, Castellanos e Zaccagni marcaram os gols da partida.

Com o resultado, a Lazio chegou aos seis pontos e subiu para a 12ª posição do Italiano. O Genoa segue na 19ª colocação, com apenas dois tentos.

As duas equipes voltam a campo neste final de semana, pela sexta rodada do Campeonato Italiano. No sábado, às 10h, a Lazio recebe o Torino, no Stadio Olimpico. No domingo, às 13h, o Genoa visita o Napoli, no Estádio Diego Armando Maradona.

Campeonato Espanhol

Valencia e Real Oviedo é adiado

Valencia e Real Oviedo iriam entrar em campo nesta segunda-feira, às 16h, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. Porém, devido à alertas de tempestades e enchentes na região do Estádio de Mestalla, estádio do Valencia, a partida foi adiada.

A nova data para o duelo é nesta terça-feira, às 15h.