Flamengo ultrapassa Palmeiras e tem quase 53% de chance de título no Brasileirão

A vitória de 2 a 1 sobre o Corinthians, em plena Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, impulsionou as chances de título do Flamengo. O clube tem 52,9% de probabilidade de ser campeão do torneio, segundo dados do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

O Palmeiras, por sua vez, viu as suas chances diminuírem. Os paulistas perderam por 1 a 0 para o Bahia, fora de casa. Agora, a porcentagem do Verdão é de 30,1.

Já o Cruzeiro, que foi superado pelo Vasco, por 2 a 0, no Rio de Janeiro, tem 15,3% de probabilidade de levantar o troféu.

Como está a tabela?

No momento, o Flamengo lidera o Brasileirão com 54 pontos, com 24 partidas disputadas. O Palmeiras aparece em terceiro, com 49 pontos em 23 jogos realizados. O Cruzeiro está na vice-liderança, com 50 em 25 compromissos.

FLAMENGO GANHA FORA DE CASA! O @Flamengo vence o @Corinthians na Neo Química pelo placar de 1×2!? ?: Miguel Schincariol pic.twitter.com/3Q4cui97HD ? Brasileirão Betano (@Brasileirao) September 29, 2025

Chances de título no Brasileirão

1 - Flamengo: 52.9%



2 - Palmeiras: 30.1%



3 - Cruzeiro: 15.3%



4 - Mirassol: 1.2%



5 - Bahia: 0.39%

Mudança de cenário

O panorama é bem diferente em relação à última semana. Ao término da 24ª rodada, o Palmeiras era quem mais tinha chances de título, com 40,3%. O Flamengo tinha 32,6% e o Cruzeiro 23,8%.

Próximos jogos

Na 26ª rodada, Flamengo e Cruzeiro travam um confronto direto, no Maracanã. O duelo será na quinta-feira, às 20h30 (de Brasília). O Palmeiras, por sua vez, recebe o Vasco, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.