Topo

Esporte

Flamengo ultrapassa Palmeiras e tem quase 53% de chance de título no Brasileirão

29/09/2025 09h18

A vitória de 2 a 1 sobre o Corinthians, em plena Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, impulsionou as chances de título do Flamengo. O clube tem 52,9% de probabilidade de ser campeão do torneio, segundo dados do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

O Palmeiras, por sua vez, viu as suas chances diminuírem. Os paulistas perderam por 1 a 0 para o Bahia, fora de casa. Agora, a porcentagem do Verdão é de 30,1.

Já o Cruzeiro, que foi superado pelo Vasco, por 2 a 0, no Rio de Janeiro, tem 15,3% de probabilidade de levantar o troféu.

Como está a tabela?

No momento, o Flamengo lidera o Brasileirão com 54 pontos, com 24 partidas disputadas. O Palmeiras aparece em terceiro, com 49 pontos em 23 jogos realizados. O Cruzeiro está na vice-liderança, com 50 em 25 compromissos.

Chances de título no Brasileirão

1 - Flamengo: 52.9%

2 - Palmeiras: 30.1%

3 - Cruzeiro: 15.3%

4 - Mirassol: 1.2%

5 - Bahia: 0.39%

Mudança de cenário

O panorama é bem diferente em relação à última semana. Ao término da 24ª rodada, o Palmeiras era quem mais tinha chances de título, com 40,3%. O Flamengo tinha 32,6% e o Cruzeiro 23,8%.

Próximos jogos

Na 26ª rodada, Flamengo e Cruzeiro travam um confronto direto, no Maracanã. O duelo será na quinta-feira, às 20h30 (de Brasília). O Palmeiras, por sua vez, recebe o Vasco, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Após reclamações do Palmeiras, empresa responsável por gramado da Fonte Nova afirma qualidade "dentro dos padrões"

Alcaraz supera Ruud de virada e vai à decisão em Tóquio; Sinner se garante na semi de Pequim

Flamengo ultrapassa Palmeiras e tem quase 53% de chance de título no Brasileirão

Filipe Luís valoriza resultado do Flamengo diante do Corinthians: "Vitória fantástica"

Popó diz que passará por cirurgia após 'selvageria' em luta com Wanderlei

Clubes e colegas homenageiam Paulo Soraes, o Amigão: 'Generoso e marcante'

Paulo Soares, o Amigão, morre em São Paulo aos 63 anos de idade

Santos inaugura novos alojamentos no CT Rei Pelé com investimento de R$ 4 milhões

Paulo Soares, icônico narrador e apresentador da ESPN, morre aos 63 anos

Apresentador Paulo Soares, o 'Amigão', morre aos 63 anos em São Paulo

Corinthians volta a ter semana com dois compromissos e mantém foco total no Brasileiro