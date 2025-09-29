Flamengo ultrapassa Palmeiras e tem quase 53% de chance de título no Brasileirão
A vitória de 2 a 1 sobre o Corinthians, em plena Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, impulsionou as chances de título do Flamengo. O clube tem 52,9% de probabilidade de ser campeão do torneio, segundo dados do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).
O Palmeiras, por sua vez, viu as suas chances diminuírem. Os paulistas perderam por 1 a 0 para o Bahia, fora de casa. Agora, a porcentagem do Verdão é de 30,1.
Já o Cruzeiro, que foi superado pelo Vasco, por 2 a 0, no Rio de Janeiro, tem 15,3% de probabilidade de levantar o troféu.
Como está a tabela?
No momento, o Flamengo lidera o Brasileirão com 54 pontos, com 24 partidas disputadas. O Palmeiras aparece em terceiro, com 49 pontos em 23 jogos realizados. O Cruzeiro está na vice-liderança, com 50 em 25 compromissos.
Chances de título no Brasileirão
1 - Flamengo: 52.9%
2 - Palmeiras: 30.1%
3 - Cruzeiro: 15.3%
4 - Mirassol: 1.2%
5 - Bahia: 0.39%
Mudança de cenário
O panorama é bem diferente em relação à última semana. Ao término da 24ª rodada, o Palmeiras era quem mais tinha chances de título, com 40,3%. O Flamengo tinha 32,6% e o Cruzeiro 23,8%.
Próximos jogos
Na 26ª rodada, Flamengo e Cruzeiro travam um confronto direto, no Maracanã. O duelo será na quinta-feira, às 20h30 (de Brasília). O Palmeiras, por sua vez, recebe o Vasco, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.