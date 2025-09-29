Flamengo tem rodada perfeita após cavadinha bizarra e colapso de rivais

Quatro dos cinco primeiros colocados do Brasileirão foram derrotados na rodada. O único que venceu? Justamente o líder Flamengo.

Os placares, por si só, já trazem um ar de perfeição para o viés rubro-negro. E considerando, então, o enredo da virada sobre o Corinthians, o sentimento de alívio se multiplica.

O agradecimento do Fla nesta rodada vai para alguns conhecidos:

Ao Vasco, rival e vizinho, por ter vencido o Cruzeiro em São Januário. E olha que o mesmo time de Diniz empatou com o Fla semana passada no Maracanã. Parece que está começando a dar liga.

A Rogério Ceni, ex-técnico rubro-negro, por ter feito a arapuca na qual caiu o Palmeiras em Salvador. Para o lado palmeirense, a armadilha foi o gramado.

A Yuri Alberto, que errou a cavadinha no pênalti e teve que encarrar o sinal de Rossi ao estilo "aqui, não".

O Brasileirão tem dessas. A diferença de pontos entre os três principais concorrentes virou uma sanfona. Mas para o Flamengo, o interessante é a manutenção da liderança. Tem a melhor defesa e o melhor ataque.

Em relação ao Cruzeiro, são quatro pontos a mais, um jogo a menos e um encontro marcado para quinta-feira, no Rio.

Em relação ao Palmeiras, cinco pontos e um jogo a mais. O confronto direto será em 19 de outubro, já depois da Data Fifa.

A diferença de jogos entre os concorrentes ainda é uma distorção causada pelo Mundial de Clubes.

A cavada infeliz

Ontem, distorção mesmo foi o primeiro tempo de Flamengo x Corinthians ter terminado 0 a 0. E só por isso o time de Filipe Luís estava vivo o suficiente para virar, mesmo levando gol no início do segundo tempo. Arrascaeta cravou mais uma vez e reduziu a distância para Kaio Jorge na artilharia do Brasileirão (15 a 14 para o brasileiro do Cruzeiro).

Não dá para ignorar o caminhão de gols perdidos por Yuri Alberto e, claro, a cavadinha bizarra que ele tentou diante de Rossi. A defesa foi sentado no chão. Loucura.

Talvez Yuri tenha pensado: vou tentar humilhar esse argentino que foi herói na quinta-feira, justamente nos pênaltis. Acabou virando um flashback do pior momento de Alexandre Pato pelo Corinthians.

O fato de ter feito o primeiro gol em Itaquera até trouxe a falsa percepção de redenção. Mas a cavada mal dada custou caro.

Campo minado

A reclamação do lateral invertido (a favor do Fla) no lance que rendeu a virada, pelas imagens, parece justa.

Só que é o tipo de lance que não pode ser avaliado pelos replays em câmera lenta, com ângulo invertido do VAR. No calor do jogo, o assistente marcou para o Fla. Deu o gatilho para a sagacidade de Plata e a articulação da virada concretizada por Luiz Araújo.

A reclamação do Palmeiras é por causa do gramado. Teve dois jogadores machucados ainda no primeiro tempo (Lucas Evangelista e Piquerez), derrota fora de casa e Abel detonando o campo, que realmente estava com aparência deplorável.

Rogério Ceni rebateu na linha de que quem tem sintético em casa não pode reclamar. E vibrou com o golaço de Ademir.

O Bahia colou no Botafogo, que perdeu o clássico estadual da rodada, diante do Fluminense. O time de Davide Ancelotti continua irregular, enquanto o Tricolor comemorou na estreia do técnico Luís Zubeldía.

Vale olhar lá para baixo

A rodada não se faz só da briga pelo título. Entre os que estão tentando fugir do rebaixamento, já começa a ser formado um bloco.

A mesma distância de cinco pontos que separa Flamengo do Palmeiras é também vista entre o Santos, primeiro fora do Z4, e o Juventude, que abre a lista dos desesperados.

Não dá para respirar. No meio de semana tem mais.