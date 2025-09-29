Flamengo estreia na temporada com vitória no Torneio Abertura NBB Caixa

O Torneio Abertura do NBB teve uma segunda-feira intensa em Brasília, com quatro partidas na programação. O dia começou com vitória do Caxias do Sul sobre o Botafogo e, na sequência, o Unión da Argentina superou a Unifacisa em um duelo equilibrado. À noite, o União venceu o Cruzeiro e o Flamengo fez sua estreia contra o Fortaleza Basquete Cearense.

No primeiro confronto, o Caxias do Sul Basquete levou a melhor diante do Botafogo por 66 a 52, apostando na experiência de Shamell e na boa atuação de Tiago Marques. O ala-pivô anotou 13 pontos e destacou a confiança construída neste início de temporada:

"É fruto do trabalho da comissão e da confiança que temos entre nós. Sabemos da nossa capacidade", afirmou Marques.

Shamell, referência do basquete brasileiro, somou 12 pontos e ajudou a equipe gaúcha a manter o controle da partida. Pelo lado do Botafogo, o armador Matheusinho foi o destaque, com 19 pontos, quatro rebotes e quatro assistências.

"Não conseguimos impor nosso ritmo, mas é começo de temporada e temos muito a evoluir", analisou o jogador.

Na sequência, o Unión da Argentina derrotou a Unifacisa por 85 a 81 em um jogo decidido apenas nos minutos finais. O ala-pivô Yeferson Guerra brilhou com um duplo-duplo de 26 pontos e 10 rebotes.

"Viemos para mostrar que o Unión pode competir em alto nível. Hoje foi só o começo", afirmou o argentino.

O armador Franco Balbi, velho conhecido da torcida brasileira após passagem pelo Flamengo, também foi determinante, com 15 pontos, 10 assistências e cinco rebotes. Pela Unifacisa, Kendall Anthony foi o mais efetivo, com 20 pontos.

"Foi um grande jogo, mas precisamos aprender a fechar melhor as partidas", disse o norte-americano.

Mais tarde, o União venceu o Cruzeiro por 75 a 66 em um duelo marcado pela estreia do time mineiro na temporada da elite do basquete brasileiro. O ala-pivô Jeremy Hollowell foi cestinha do União, com 20 pontos, enquanto o pivô Rafael Hettscheimeir se destacou com 16 pontos.

Pelo lado do Cruzeiro, o pivô Wesley Sena analisou a estreia:

"É o primeiro jogo oficial do Cruzeiro, vamos tirar os erros como ensinamento, o entrosamento vamos buscar jogo a jogo. Função do torneio é preparação, mas temos que ser resilientes."

Fechando a rodada, o Flamengo fez sua estreia na temporada com vitória sobre o Fortaleza Basquete Cearense por 87 a 71. O pivô do Carcalaion Bernardo da Silva foi o cestinha da partida, com 20 pontos. Para o pivô Kayo, do time Rubro-Negro, o torneio é importante para integrar todo o elenco:

"Torneio importante para dar rodagem aos jogadores que estão no banco e não depender apenas de treinos. Tivemos pouco tempo, com viagem para o Mundial, então precisamos aproveitar essa oportunidade para nos conhecermos melhor como time."