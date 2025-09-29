Filipe Luís valoriza resultado do Flamengo diante do Corinthians: "Vitória fantástica"

O Flamengo venceu o Corinthians, de virada, na noite deste domingo, por 2 a 1, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Depois do jogo, o treinador Filipe Luís reconheceu um primeiro tempo abaixo, mas destacou a recuperação na segunda etapa.

"O começo do jogo foi difícil. A gente subiu nossa marcação, eles acabaram saindo por tabela, por vantagem, por drible, e isso fez com que nosso time tivesse que correr para trás. Não controlamos a profundidade e eles exploraram com bola nas costas da nossa linha defensiva. Fomos mal nesses primeiros 30 minutos. A partir do pênalti, começamos a ajustar, mas era muita informação e demoramos a ajustar. O Corinthians foi muito superior em todas as fases do jogo", disse Filipe Luís em entrevista coletiva.

FIMMMMMMMMMMM DE JOGO EM SÃO PAULO! VITÓRIA DO CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO DE VIRADAAAAAAAAAAAAAAAAA! Com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, o Mengão vence o Corinthians por 2×1 e conquista mais 3 pontos no Brasileirão! VAAAAAAAAAAAAAAMOS, FLAMENGOOOOOOOOOO!#FimDeJogo #CORxFLA pic.twitter.com/fHKHAsLoNb ? Flamengo (@Flamengo) September 29, 2025

"A frustração por não poder recuperar a bola fazia com que nossa posse também fosse ruim por erros técnicos, erros individuais, pela perna pesada e pelo desgaste de correr para trás. A partir da correção, passamos a controlar e, nos últimos dez minutos, fomos melhor do que quando começamos. Tomamos o gol no começo do segundo tempo, mas já se via outro tipo de postura dos jogadores. Teríamos nossas chances e conseguimos vencer esse jogo difícil depois da Libertadores, de duas viagens. Vitória fantástica", completou.

Na Neo Química Arena, o Corinthians teve uma grande oportunidade para abrir o placar no primeiro tempo, mas Yuri Alberto, de cavadinha, parou no goleiro Rossi. No começo do segundo tempo, o camisa 9 se redimiu e abriu o placar para o time da casa.

O Flamengo buscou a virada com gols de Giorgian de Arrascaeta e Luiz Araújo, já nos minutos finais, e conquistou a vitória.

Liderança isolada

Com o resultado, a equipe do técnico Filipe Luís aproveitou as derrotas de Cruzeiro e Palmeiras na rodada e abriu vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro tem 54 pontos conquistados em 24 jogos disputados.

"Cada rodada implica sua importância. Agora teremos um rival direto no próximo jogo, o Cruzeiro. São três pontos importantíssimos, como foi hoje. Costumo falar que esse campeonato é muito complicado. Empatamos com o Vasco na semana passada e nossos rivais pelo título ganharam. Todo mundo falou que o Flamengo era horrível por empatar com o Vasco. Temos que ter estabilidade e não achar que somos os melhores porque vencemos o Corinthians fora de casa. Temos um longo percurso. É preparar com humildade para pegar o Cruzeiro, que vem mordido pelo título", encerrou Filipe Luís.

Calendário do Flamengo

Flamengo x Cruzeiro : 26 rodada do Campeonato Brasileiro

: 26 rodada do Campeonato Brasileiro Data e hora : 2 de outubro de 2025, quinta-feira, às 20h30 (de Brasília)

: 2 de outubro de 2025, quinta-feira, às 20h30 (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

