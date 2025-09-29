Filipe Luís valoriza resultado do Flamengo diante do Corinthians: "Vitória fantástica"
O Flamengo venceu o Corinthians, de virada, na noite deste domingo, por 2 a 1, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Depois do jogo, o treinador Filipe Luís reconheceu um primeiro tempo abaixo, mas destacou a recuperação na segunda etapa.
"O começo do jogo foi difícil. A gente subiu nossa marcação, eles acabaram saindo por tabela, por vantagem, por drible, e isso fez com que nosso time tivesse que correr para trás. Não controlamos a profundidade e eles exploraram com bola nas costas da nossa linha defensiva. Fomos mal nesses primeiros 30 minutos. A partir do pênalti, começamos a ajustar, mas era muita informação e demoramos a ajustar. O Corinthians foi muito superior em todas as fases do jogo", disse Filipe Luís em entrevista coletiva.
"A frustração por não poder recuperar a bola fazia com que nossa posse também fosse ruim por erros técnicos, erros individuais, pela perna pesada e pelo desgaste de correr para trás. A partir da correção, passamos a controlar e, nos últimos dez minutos, fomos melhor do que quando começamos. Tomamos o gol no começo do segundo tempo, mas já se via outro tipo de postura dos jogadores. Teríamos nossas chances e conseguimos vencer esse jogo difícil depois da Libertadores, de duas viagens. Vitória fantástica", completou.
Na Neo Química Arena, o Corinthians teve uma grande oportunidade para abrir o placar no primeiro tempo, mas Yuri Alberto, de cavadinha, parou no goleiro Rossi. No começo do segundo tempo, o camisa 9 se redimiu e abriu o placar para o time da casa.
O Flamengo buscou a virada com gols de Giorgian de Arrascaeta e Luiz Araújo, já nos minutos finais, e conquistou a vitória.
Liderança isolada
Com o resultado, a equipe do técnico Filipe Luís aproveitou as derrotas de Cruzeiro e Palmeiras na rodada e abriu vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro tem 54 pontos conquistados em 24 jogos disputados.
"Cada rodada implica sua importância. Agora teremos um rival direto no próximo jogo, o Cruzeiro. São três pontos importantíssimos, como foi hoje. Costumo falar que esse campeonato é muito complicado. Empatamos com o Vasco na semana passada e nossos rivais pelo título ganharam. Todo mundo falou que o Flamengo era horrível por empatar com o Vasco. Temos que ter estabilidade e não achar que somos os melhores porque vencemos o Corinthians fora de casa. Temos um longo percurso. É preparar com humildade para pegar o Cruzeiro, que vem mordido pelo título", encerrou Filipe Luís.
Calendário do Flamengo
- Flamengo x Cruzeiro: 26 rodada do Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 2 de outubro de 2025, quinta-feira, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Situação na tabela
- Flamengo: líder do campeonato com 54 pontos em 24 jogos
- Cruzeiro: vice-líder com 50 pontos em 25 jogos