Fabrício Werdum divulga troca de áudios com Popó na véspera da briga; confira

Grande história do fim de semana no mundo dos esportes de combate, a briga generalizada entre as equipes de Wanderlei Silva e Acelino 'Popó' Freitas no desfecho do 'Spaten Fight Night 2' não para de ganhar desdobramentos. Desta vez, foi Fabrício Werdum - ex-campeão peso-pesado do UFC e corner do 'Cachorro Louco' no evento de sábado (27) - quem adicionou novos elementos ao ocorrido.

Através do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Werdum divulgou uma troca de áudios com Popó, via aplicativo de mensagens, na véspera da confusão no Spaten Fight Night 2. A interação começa com uma abordagem, aparentemente tranquila, do ex-campeão do UFC, que pedia ao tetracampeão mundial de boxe que conversasse com os membros de sua equipe para que eles respeitassem Wanderlei Silva.

O pedido foi feito no mesmo dia em que Wanderlei foi hostilizado por alguns integrantes da 'entourage' de Acelino Freitas durante a pesagem oficial do evento, na manhã de sexta-feira (26). Ao se apresentar para subir na balança, o Hall da Fama do UFC ouviu gritos de 'Cachorro Morto', em alusão ao seu apelido 'Cachorro Louco', e se mostrou visivelmente incomodado, chegando a discutir com o time de Popó.

"E aí, Popó. Estou te mandando essa mensagem aí, tu sabe que eu te respeito muito, muito mesmo, e tu sabe disso. Gosto muito de ti. Vou ser bem breve, tu não vai ver ninguém da nossa equipe te xingando, porque todo mundo te respeita. Então, eu te peço para falar com o teu pessoal aí para não xingar o Wanderlei. Porque tu xingando é uma coisa, vocês discutindo é uma coisa, mas vamos ficar na boa entre as equipes. Porque tu sabe que um xingamento a mais pode estragar o evento. Tu sabe que, dos dois lados, a gente é tudo maloqueiro. Vocês também, a gente é maloqueiro no bom sentido, óbvio. Mas, a gente é maloqueiro, tu sabe disso. Então, eu te peço para falar com o teu pessoal não xingar o Wanderlei. E fica só entre vocês dois. Para ficar 100% profissional", sugeriu Werdum.

Resposta de Popó

Em resposta também por áudio, o tetracampeão mundial de boxe defendeu os integrantes de sua equipe, entre eles um de seus filhos, que teria sido o responsável por chamar Wanderlei de 'Cachorro Morto', e alegou que o desrespeito havia partido inicialmente do próprio curitibano. Isso porque, na quinta-feira (25), durante uma coletiva de imprensa promocional, o Hall da Fama do UFC chamou repetidas vezes Popó de "bunda mole", por conta da recusa do baiano em liberá-lo da obrigatoriedade de pesar, no máximo, 98 kg no dia do combate.

"O desrespeito foi de Wanderlei Silva ontem, ao vivo, me chamando de 'bunda mole'. Isso, sim, que é falta de respeito. Mas relaxa, irmão. Vai apanhar todo mundo. Quando apanha um, apanha todo mundo. Quando apanha um em cima do ringue, apanha todo mundo. Certeza que quando ele perder, você vai perder também. Fique de boa, fique na sua. Vá dormir e sonhe com a derrota", rebateu Popó.

As fortes palavras do baiano foram vistas como uma espécie de deboche pelo ex-campeão do UFC, que, apesar disso, respondeu de forma amistosa (veja abaixo). Porém, após o ocorrido no sábado, Werdum decidiu compartilhar publicamente esta troca de mensagens de áudio, deixando subentendido que, na sua visão, Popó e sua equipe poderiam estar considerando a possibilidade de uma briga generalizada em cima do ringue desde a véspera do evento.

Íntegra dos áudios:

"E aí, Popó. Estou te mandando essa mensagem aí, tu sabe que eu te respeito muito, muito mesmo, e tu sabe disso. Gosto muito de ti. A gente está do outro lado aqui. Aconteceu a situação. Vou ser bem breve, tu não vai ver ninguém da nossa equipe te xingando, porque todo mundo te respeita. Então, eu te peço para falar com o teu pessoal aí para não xingar o Wanderlei. Porque tu xingando é uma coisa, vocês discutindo é uma coisa, mas vamos ficar na boa entre as equipes.

Porque tu sabe que um xingamento a mais pode estragar o evento. Tu sabe que, dos dois lados, a gente é tudo maloqueiro. Vocês também, a gente é maloqueiro no bom sentido, óbvio. Mas, a gente é maloqueiro, tu sabe disso. Aí para não estragar, tá louco, estamos bem para caramba, está tudo certo. Rivalidade ali, fechou, depois vamos se abraçar e acabou. Mas tu não vai ver ninguém, nem eu nem o Dida, ninguém da nossa equipe te xingando, porque a gente gosta de ti. Então, eu te peço para falar com o teu pessoal não xingar o Wanderlei. E fica só entre vocês dois. Para ficar 100% profissional.

Estou aqui no meu quarto. Não falei para o Wanderlei e nem para o Dida - para ninguém - que eu ia te mandar essa mensagem. Só queria o respeito que tu sabe que a gente tem por ti. E a gente queria que vocês tivessem pela gente também. Vocês (Popó e Wanderlei) se xingando é uma coisa. O resto - galera da família, da equipe - tinha que estar na boa também. Eu sei que tu falando com eles, fechou todas", Werdum.

"Fala, Werdum. Irmão, não teve desrespeito nenhum, ao contrário. O desrespeito veio de Wanderlei Silva, de ontem, me chamando de 'bunda mole' do nada. Isso sim que é falta de respeito. A única coisa que meu filho chamou lá do outro lado foi de 'Cachorro Morto'. Acabou. O filho dele defenderia ele, como o meu me defende também. Não teve nada de desrespeito, não teve nada disso, não teve xingamento, não teve nada, ao contrário de Wanderlei Silva que me chamou de 'bunda mole'.

Minha equipe, o pessoal, são todos respeitosos, não teve nada de falta de respeito. Olha lá o vídeo, olha o que meu filho falou, era 'Cachorro Morto', nada mais que isso. Se teve falta de respeito, vocês estão querendo virar o jogo. O desrespeito foi de Wanderlei Silva ontem, ao vivo, me chamando de 'bunda mole'. Isso, sim, que é falta de respeito. Mas relaxa, irmão. Vai apanhar todo mundo. Quando apanha um, apanha todo mundo. Quando apanha um em cima do ringue, apanha todo mundo. Certeza que quando ele perder, você vai perder também. Fique de boa, fique na sua. Vá dormir e sonhe com a derrota", Popó.

"Tu tem razão, Popó. Quando perde um, perde todo mundo mesmo. Quando a gente ganha, ganhamos todo mundo também. Isso é 100%. Quando é família, tu já sabe disso. A gente leva para o coração mesmo. Família é 100%. Tu sabe disso. Então, te desejo boa sorte. O Wanderlei está muito bem, eu sei que tu está muito bem, vai ser um lutão, tenho certeza que vai entrar para a história", Werdum.

A confusão

Depois de Wanderlei Silva ser desclassificado por reincidir em golpes ilegais - cabeçadas e até uma joelhada - contra Acelino Freitas, uma confusão tomou conta do ringue do Spaten Fight Night 2, com membros das duas equipes engajando em uma pancadaria generalizada. Durante a briga, o filho de Popó, que vestia terno e veio da plateia, atacou o ex-lutador do UFC pelas costas e depois conectou um soco que o levou à lona, nocauteado. O incidente ainda continuou por mais algum tempo antes de se encerrar de uma vez por todas.

