Ouro na ginástica e pódios no atletismo: o Brasil no fim de semana

Brasil, de Flávia Saraiva, conquistou cinco medalhas na etapa de Szombathely, na Hungria, da World Challenge Cup de ginástica artística - Divulgação/CBGinástica
Brasil, de Flávia Saraiva, conquistou cinco medalhas na etapa de Szombathely, na Hungria, da World Challenge Cup de ginástica artística Imagem: Divulgação/CBGinástica
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

29/09/2025 12h12

O Brasil teve uma dobradinha na etapa Elite do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de vôlei de praia, em Copacabana, com o ouro de Carol Solberg e Rebecca e a prata de Thâmela e Vic.

A ginasta Flavia Saraiva, medalhista nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, foi a campeã na trave na etapa de Szombathely da World Challenge Cup, na Hungria. Julia Soares ficou com a prata no solo.

O país teve ainda conquistas no Mundial de atletismo paralímpico, em Nova Déli, na Índia. Petrúcio Ferreira levou o pentacampeonato nos 100m T47 (deficiência membros superiores) e Thalita Simplício o tetracampeonato mundial dos 400m T11 (deficiência visual).

Dobradinha no vôlei

Dobradinha do Brasil na etapa Elite do Rio do Circuito Mundial de vôlei de praia: ouro de Carol Solberg e Rebecca e prata de Thâmela e Vic - Cláudia Dantas/MPG/CBV
Dobradinha do Brasil na etapa Elite do Rio do Circuito Mundial de vôlei de praia
Imagem: Cláudia Dantas/MPG/CBV

O Brasil conquistou ouro e prata na etapa Elite do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de vôlei de praia. A dupla formada por Carol Solberg e Rebecca conquistou o título ao bater as também brasileiras Thâmela e Vic por 2 sets a 1 (18/21, 21/18 e 15/11).

Medalhas na ginástica

Flávia Saraiva confirmou o favoritismo e alcançou o topo do pódio na trave da etapa de Szombathely, na Hungria, da World Challenge Cup de ginástica artística. Com 13.800, ela superou a espanhola Alba Petisco (13.250) e a húngara Gréta Mayer (13.100).

O Brasil ainda foi ao pódio em mais três oportunidades. Júlia Soares foi prata no solo com 12.550 ao lado de Júlia Coutinho, que conquistou o bronze com 12.250 — a romena Denisa Golgota, com 12.750, foi a campeão.

Caio Souza levou a prata nas barras paralelas com 14.150 pontos (0.1 atrás do turco Ferhat Arican, que ficou com o ouro). Ana Luiza Lima, de 20 anos, conquistou sua primeira medalha no circuito internacional ao ficar na terceira posição das barras assimétricas.

Bronze no trampolim

Na Copa do Mundo de Ginástica de Trampolim, em Varna, Alice Gomes e Camilla Lopes foram bem no sincronizado e conquistaram o bronze.

Ana Sátila volta ao pódio

Ana Sátila em ação no primeiro dia do Mundial de Canoagem Slalom, na Austrália. - CBCa
Ana Sátila em ação no primeiro dia do Mundial de Canoagem Slalom, na Austrália.
Imagem: CBCa

O Campeonato Mundial de Canoagem Slalom começou hoje (29), em Sydney, na Austrália, e já teve medalha para o Brasil. Ana Sátila conquistou o bronze no Time Trial (Contra Relógio) do Caiaque Cross.

Ela não teve penalidade e cravou o tempo de 63.23s (+1.14), retornando ao pódio em campeonatos mundiais depois de sete temporadas. O ouro ficou com Alena Marx (Suíça) com 62.09s e a prata com Ajda Nokav (Eslovênia) com 63.07s (+0.98).

Mundial de atletismo paralímpico

Nesta manhã, Thalita Simplício confirmou o favoritismo e conquistou o tetracampeonato mundial dos 400m T11 (deficiência visual). Maria Clara Augusto levou a prata na final dos 100m T47 (deficiência nos membros superiores) e André Rocha ficou na segunda colocação no lançamento de disco F52 (que competem sentados).

Petrucio Ferreira celebra medalha no Mundial de Atletismo Nova Déli, na Índia - Cris Mattos/CPB
Petrucio Ferreira celebra medalha no Mundial de Atletismo Nova Déli, na Índia
Imagem: Cris Mattos/CPB

Ricardo Mendonça conquistou o tricampeonato mundial na prova dos 100m da classe T37 (paralisados cerebrais) Na mesma prova, Christian Gabriel completou na segunda colocação.

O Brasil subiu ao pódio ainda mais quatro vezes no domingo. Rayane Soares conquistou sua sétima medalha em Mundiais ao terminar a prova dos 100m T13 (deficiência visual) na segunda colocação. João Matos Cunha, o mais jovem da delegação brasileira, ficou com a prata nos 400m da classe T72 (que disputam a petra).

Kesley Teodoro foi bronze nos 100m T12 (deficiência visual) e Edileusa dos Santos ficou na terceira colocação nos 400m T72.

No sábado, Petrúcio Ferreira levou o pentacampeonato nos 100m T47 (deficiência membros superiores), enquanto Beth Gomes foi tetra no lançamento de disco F53 (que competem sentados).

Hipismo

Marlon Zanotelli, com Falko Ste Hermelle, venceu o concurso em duas fases (com barreiras de 1,45m) durante etapa do Global Champions Tour em Viena, na Áustria. O conjunto completou o segundo percurso em 27s80 e sem falta — Jur Vrieling, da Holanda, ficou em segundo, e o alemão Jörne Sprehe em terceiro.

Esportes aquáticos

Na primeira semana de Campeonato Sul-Americano Juvenil de Esportes Aquáticos, que acontece no Rio de Janeiro, o Brasil foi campeão geral na natação — a delegação conquistou 44 ouros, 40 de prata e 21 de bronze — e no Nado Artístico. A continua tendo ainda na programação Polo Aquático, Saltos Ornamentais e Águas Abertas.

