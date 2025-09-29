Escalação do São Paulo: Cédric volta ao time titular contra o Ceará

A escalação do São Paulo está definida para o duelo desta segunda-feira com o Ceará, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Recuperado de uma virose, o lateral direito Cédric Soares é a novidade do São Paulo para o confronto com o Vozão. O português não enfrentou a LDU, na última quinta-feira, sendo substituído pelo atacante Rigoni, improvisado no setor.

Lucas mais uma vez inicia no banco de reservas, mas deverá receber alguns minutos, dando continuidade ao seu processo de retorno aos gramados e recondicionamento físico.

A escalação do São Paulo completa para enfrentar o Ceará conta com Rafael; Tolói, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Alisson, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreirinha e Luciano.

Oscar, que se recuperou da fratura em três vértebras lombares, mas ainda não vem participando de treinos coletivos, segue fora, assim como Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito), Ferraresi (lesão no adutor esquerdo), Luan (lesão no adutor direito) e Ryan Francisco (cirurgia no joelho esquerdo).

Esse é o primeiro jogo do São Paulo após a eliminação traumática nas quartas de final da Copa Libertadores para a LDU, na última quinta-feira, diante de mais de 54 mil tricolores nas arquibancadas. Por isso, a missão da equipe comandada por Hernán Crespo será dar uma resposta à torcida, iniciando a volta por cima nesta reta final de temporada.

Contra o Ceará, o clima nas arquibancadas não chegará perto da atmosfera da última quinta-feira. A expectativa é de um público baixo no Morumbis e muito protesto antes e durante a partida. Cartazes de torcedores pedindo a saída do presidente Julio Casares e do diretor de futebol Carlos Belmonte tomaram conta dos arredores do estádio nesta segunda.

Com apenas o Brasileirão a ser disputado até o fim do ano, o São Paulo busca entrar se fortalecer cada vez mais na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Atualmente os seis primeiros colocados se classificam para o torneio, e o Tricolor ocupa o sétimo lugar na tabela.