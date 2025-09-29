Erro na cavadinha, fim de seca e choro: Yuri viveu turbilhão em 90 minutos

A derrota do Corinthians para o Flamengo foi de altos e baixos para Yuri Alberto. Em 90 minutos, o atacante do Timão perdeu um pênalti ao tentar cavadinha, parou em Rossi em lance cara a cara, deu a volta por cima com golaço, chorou de alívio, mas viu seu time perder de virada por 2 a 1.

Como foi a noite de Yuri

Logo no início da partida, aos dez minutos, o camisa 9 desperdiçou um pênalti em cavadinha que parou nos braços de Rossi. Após pisão de Léo Pereira em Breno Bidon, Yuri foi para a batida e, à la Alexandre Pato em 2013, deu uma cavadinha sem força que o goleiro do Flamengo pegou.

Yuri teve que ouvir Rossi reprovando a tentativa, com um sinal negativo. O atacante vivia uma seca de mais de quatro meses sem marcar. A última fez que balançou as redes tinha sido contra o Novorizontino, em 21 de maio.

Rossi ainda frustrou Yuri em mais uma oportunidade. O atacante recebeu passe em profundidade e, cara a cara, mandou no peito do goleiro argentino.

A angústia, contudo, terminou com um minuto de segundo tempo: Yuri reencontrou as redes. Ele recebeu de Gui Negão, deu lindo drible em Léo Ortiz e superou Rossi para marcar um golaço de esquerda.

O gol foi emendado com uma comemoração com a torcida, como forma de extravasar. E a Fiel, que o apoiou após o pênalti perdido, recebeu seu camisa 9 de braços abertos.

Yuri Alberto e Matheusinho, do Corinthians, comemoram gol contra o Flamengo com a torcida Imagem: Foto: Joisel Amaral/AGIF

O choro após o fim da seca não foi controlado por Yuri, que se desculpou com a torcida - seja pelo pênalti perdido, seja pelo longo período sem marcar. O cartão amarelo recebido pela celebração foi apenas um detalhe.

A noite de Yuri Alberto não foi perfeita porque o Corinthians acabou sofrendo a virada. Arrascaeta e Luiz Araújo marcaram.

O último ato do atacante na noite foi um puxão em Rossi que, abraçado com a bola no chão, tentava gastar mais alguns segundos de jogo.

Embora insatisfeito com a atitude do atleta, Dorival Júnior demonstrou apoio ao camisa 9.