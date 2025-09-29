Erro na cavadinha, fim de seca e choro: Yuri viveu turbilhão em 90 minutos
A derrota do Corinthians para o Flamengo foi de altos e baixos para Yuri Alberto. Em 90 minutos, o atacante do Timão perdeu um pênalti ao tentar cavadinha, parou em Rossi em lance cara a cara, deu a volta por cima com golaço, chorou de alívio, mas viu seu time perder de virada por 2 a 1.
Como foi a noite de Yuri
Logo no início da partida, aos dez minutos, o camisa 9 desperdiçou um pênalti em cavadinha que parou nos braços de Rossi. Após pisão de Léo Pereira em Breno Bidon, Yuri foi para a batida e, à la Alexandre Pato em 2013, deu uma cavadinha sem força que o goleiro do Flamengo pegou.
Yuri teve que ouvir Rossi reprovando a tentativa, com um sinal negativo. O atacante vivia uma seca de mais de quatro meses sem marcar. A última fez que balançou as redes tinha sido contra o Novorizontino, em 21 de maio.
Rossi ainda frustrou Yuri em mais uma oportunidade. O atacante recebeu passe em profundidade e, cara a cara, mandou no peito do goleiro argentino.
A angústia, contudo, terminou com um minuto de segundo tempo: Yuri reencontrou as redes. Ele recebeu de Gui Negão, deu lindo drible em Léo Ortiz e superou Rossi para marcar um golaço de esquerda.
O gol foi emendado com uma comemoração com a torcida, como forma de extravasar. E a Fiel, que o apoiou após o pênalti perdido, recebeu seu camisa 9 de braços abertos.
O choro após o fim da seca não foi controlado por Yuri, que se desculpou com a torcida - seja pelo pênalti perdido, seja pelo longo período sem marcar. O cartão amarelo recebido pela celebração foi apenas um detalhe.
A noite de Yuri Alberto não foi perfeita porque o Corinthians acabou sofrendo a virada. Arrascaeta e Luiz Araújo marcaram.
O último ato do atacante na noite foi um puxão em Rossi que, abraçado com a bola no chão, tentava gastar mais alguns segundos de jogo.
Embora insatisfeito com a atitude do atleta, Dorival Júnior demonstrou apoio ao camisa 9.
O primeiro momento que ele encostou depois de perder o pênalti, eu conversei com ele. O jogador, mais do que ninguém, sabe o que aconteceu e a tomada de decisão errônea. Não é fácil, muito menos para quem comanda. É uma situação que eu fico vendido, porque não sei qual vai ser a reação do atleta naquele instante. Apenas lamento porque já tivemos um fato semelhante, no jogo contra o Mirassol, e deveria ter servido como uma lição a todos nós.