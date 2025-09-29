Topo

Entenda como Dorival enxerga evolução de Bidon e disputa por vaga de Garro no Corinthians

29/09/2025 07h00

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Breno Bidon já é uma realidade no clube. O filho do Terrão teve atuação 'de gala' e se destacou mesmo em meio à derrota do Timão para o Flamengo no último domingo, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com dados do Sofascore, Bidon acertou 73% dos passes que tentou contra o Flamengo. O meio-campista somou 53 ações com a bola e criou uma grande chance, além de ter sofrido o pênalti que foi desperdiçado por Yuri Alberto. A boa partida rendeu elogios do técnico Dorival Júnior.

"Bidon vem crescendo, está evoluindo a cada momento. Vem dando uma consistência muito grande. Mas acredito que a equipe tenha feito uma grande partida, não foi só o Bidon. O time como um todo fez um grande jogo. Infelizmente o resultado não foi aquilo que desejávamos, mas a equipe trabalhou para que o resultado fosse um pouco diferente", disse o treinador.

Dorival Júnior já deixou claro, em diversas ocasiões, que enxerga Bidon como um meia clássico, e não como um volante. O camisa 27 ganhou destaque na 'volância' ainda com Ramón Díaz, mas passou por uma mudança de psocionamento com a chegada do novo comandante.

O entendimento de Dorival sobre Bidon tem feito com que o técnico escale o jogador como um meia mais ofensivo. A opção tem ganhado força em meio à ausência de Rodrigo Garro, que tem sido recorrente nesta temporada. O argentino, no momento, se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha.

Na partida contra o Flamengo, por exemplo, Bidon exerceu justamente a função de Garro, criando oportunidades e abrindo caminho para jogadas ofensivas do Corinthians. Já contra o Fluminense, quem ocupou a vaga do argentino foi Vitinho.

Dorival, neste sentido, comentou sua visão sobre a disputa pela vaga na ausência de Garro, uma vez que o Corinthians não possui mais nenhum meio-campista com tais características no elenco desde a rescisão com Igor Coronado, em junho deste ano.

"Depende da função. O Vitinho vem executando essa função em alguns treinamentos. O Bidon tem uma característica... não que aproxime, mas uma característica semelhante, em alguns momentos, à função que o Garro executa. Logicamente que cada um tem suas qualidades individuais um pouco diferentes. É um jogador que, para mim, tem muito mais potencial de um meia do que de um volante. Não o vejo como um volante, mas como um jogador que tem múltiplas funções em campo. Ele vem crescendo, vem se desenvolvendo muito bem, e está num processo de evolução muito bom. Ainda pode acrescentar muito para a nossa equipe", concluiu Dorival.

Na atual temporada, Bidon soma 41 partidas pelo Corinthians, sendo 30 como titular, e possui um gol e uma assistência.

Situação na tabela

O resultado foi péssimo para o Corinthians, que chegou à segunda derrota consecutiva no Brasileirão e permaneceu na 12ª colocação, com os mesmos 29 pontos do início da rodada. O Timão ainda tem sete pontos a mais que o Juventude, que abre a zona de rebaixamento.

  • Corinthians: 12º colocado, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e dez derrotas)

Próximos jogos do Corinthians

  • Internacional x Corinthians (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

  • Corinthians x Mirassol (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 04/10 (sábado), às 21h (de Brasília)

  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

