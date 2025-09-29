Dorival lamenta erro de Yuri em cavadinha e contesta arbitragem em segundo gol do Flamengo

Topo

O técnico Dorival Júnior classificou como "errônea" a decisão de Yuri Alberto de cobrar o pênalti para o Corinthians com uma cavadinha. O Timão poderia ter saído à frente no marcador contra o Flamengo ainda no primeiro tempo neste domingo, mas o camisa 9 perdeu a cobrança. O atacante até se redimiu e abriu o placar, mas o Alvinegro levou a virada do time carioca.

Dorival, inclusive, relembrou com amargor o pênalti perdido por Memphis Depay na partida contra o Mirassol, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o placar ainda estava empatado em 0 a 0, e o holandês tentou cavar, mas Walter defendeu - assim como Rossi o fez neste domingo na cobrança de Yuri.

"Assim, no primeiro momento que ele veio buscar uma água, eu conversei com ele. O jogador, mais do que ninguém, sabe o erro que teve, a tomada de decisão errônea, vamos dizer ainda. Não é fácil, não é simples, muito mais ainda para quem comanda. É uma situação em que você fica totalmente vendido, porque você não sabe qual a reação do atleta naquele instante. Apenas lamento, porque, lá atrás, nós tivemos um fato semelhante na partida contra o Mirassol, e deveria ter servido como uma lição para todos nós", afirmou o treinador.

O comandante também deixou claro que, apesar de estar à beira do gramado, não tem nenhum tipo de influência sobre como o cobrador irá bater o pênalti.

"[O treinador] Não pode mudar nada. Aquele momento é do atleta, ele foi treinado para isso. Pode ser que, no dia, ele não esteja bem. Ele pega a bola e entrega para o segundo, terceiro. Temos até quatro jogadores ali que podem bater a penalidade. Mas interferência nenhuma [do treinador]. Resultado é aquilo que foi treinado. Com certeza, não foi dessa forma. Fomos infelizes, temos que amargar tudo isso", lamentou Dorival.

Na bronca com a arbitragem

Na visão de Dorival, o Corinthians fez um grande primeiro tempo e criou pelo menos duas chances claras além do pênalti desperdiçado por Yuri Alberto. O treinador reconheceu a queda de rendimento no segundo tempo, mas ficou na bronca com a arbitragem no lance do segundo gol do Flamengo.

Dorival Júnior, assim como Gustavo Henrique, reclamou da marcação do lateral para o Flamengo, em que Plata cobrou rápido e começou a jogada do gol da virada do time carioca. Em sequência, Carrascal encontrou Luiz Araújo, que bateu na saída de Hugo Souza.

"Nós criamos no primeiro tempo, tivemos volume, posse. À exceção dos últimos oito minutos, o que é normal diante de uma equipe que tem um padrão muito bem definido, jogadores de altíssimo nível e com trocas que melhoram o contexto apresentado. Merecíamos ter tido uma sorte melhor, um resultado melhor. O primeiro tempo foi quase perfeito, se podemos colocar assim. Não aproveitamos as oportunidades que tivemos, se não poderíamos ter feito um jogo diferente na segunda etapa. O nosso gol e o gol do Flamengo logo em seguida neutraliza o momento que tivemos, e o jogo volta a ser disputado. Num erro na segunda etapa... o lateral era nosso, o nosso time para, para se posicionar e bater o lateral. O lateral acaba sendo dado ao Flamengo e, com isso, nos pegou totalmente abertos, e eles aproveitaram. Na segunda etapa, tivemos um pouco mais de dificuldades em razão do volume que colocamos no primeiro tempo e da intensidade", avaliou Dorival.

No lance em questão, Gustavo Henrique divide com Plata em uma arrancada do jogador do Flamengo. O zagueiro entende que o atacante tocou por último na bola, visão compartilhada por Dorival. O comandante ainda foi além e contestou a decisão do bandeirinha, enfatizando que "todos viram" que a bola era do Corinthians.

"Todo mundo viu que a bola era nossa. Todo mundo viu. O nosso time parou. Infelizmente, quando sai a jogada, o se não me engano foi o Plata pegou a bola, estava muito próximo dele. Ele pega a bola rapidamente. Ele teve essa percepção, mas a sensação de todo o estádio é de que a bola era nossa. Como foi dos próprios jogadores. Foi um lance muito simples, não foi um lance difícil ou complicado. Não sei o que aconteceu, porque o Bruno é um dos melhores bandeiras que temos no Brasil. Não sei o que aconteceu naquele momento. É uma jogada muito clara, muito nítida. Então não é falta de concentração. Quando ele faz o movimento para a direita, o Plata já estava em cima da bola. Ele pega a bola e faz a batida, é impossível isso. A partir daí, acaba saindo o gol", finalizou o treinador.

Situação na tabela

O resultado foi péssimo para o Corinthians, que chegou à segunda derrota consecutiva no Brasileirão e permaneceu na 12ª colocação, com os mesmos 29 pontos do início da rodada. O Timão ainda tem sete pontos a mais que o Juventude, que abre a zona de rebaixamento.

  • Corinthians: 12º colocado, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e dez derrotas)

Próximos jogos do Corinthians

  • Internacional x Corinthians (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

  • Corinthians x Mirassol (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 04/10 (sábado), às 21h (de Brasília)

  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

