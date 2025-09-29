Topo

Esporte

Diretor do Palmeiras reforça crítica ao gramado da Fonte Nova e rebate Rogério Ceni

29/09/2025 13h31

O Palmeiras pretende acionar oficialmente a CBF para registrar uma reclamação sobre as condições do gramado da Arena Fonte Nova na partida contra o Bahia, no último domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A derrota por 1 a 0 não foi atribuída ao campo, mas a diretoria entende que a qualidade apresentada não condiz com a elite do futebol nacional. Anderson Barros, diretor de futebol do Verdão, afirmou que a crítica não surgiu após o resultado e que a condição do gramado já havia sido mencionada antes da bola rolar.

"Quando o Palmeiras reclama, é pelo bem do futebol. Já tínhamos falado do gramado antes do jogo. Vamos formalizar a queixa porque um campo como aquele é ruim para todos, não só para nós", declarou o dirigente em entrevista ao GE.

Barros também destacou que a adoção do piso sintético no Allianz Parque não teve relação com vantagem esportiva: "O campo antigo do Allianz era ruim. Optamos pelo sintético porque não dava para continuar oferecendo uma superfície em más condições aos jogadores. A integridade física sempre vem em primeiro lugar", disse.

Tensão após declarações de Rogério Ceni

A queixa do Palmeiras ganhou ainda mais repercussão após as falas de Rogério Ceni na coletiva pós-jogo. O técnico do Bahia rebateu as críticas de Abel Ferreira ao gramado e ironizou a associação entre lesões e condições do campo.

Nos bastidores, o tom da resposta incomodou o clube paulista. Sem responder diretamente ao treinador, Anderson Barros resgatou uma declaração antiga do próprio Ceni para destacar a contradição.

"O próprio treinador do Bahia, que ontem saiu em defesa do campo da Fonte Nova, disse um ano atrás que era preferível ter um gramado sintético a jogar em um campo sem a mínima condição como o da Fonte Nova. Não fui eu quem falei isso, foi ele, que aparentemente se esqueceu do que disse em 2024", afirmou.

Situação no Brasileirão

Com a vitória, o Bahia encerrou uma sequência de quatro jogos sem vencer e chegou aos 40 pontos, ocupando o sexto lugar. O Palmeiras, que vinha de 11 partidas de invencibilidade, permanece na terceira colocação, com 49 pontos.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Popó teve fratura e sangramento interno constatados antes de cirurgia

Merab Dvalishvili freia debate sobre ser o 'GOAT' dos galos antes do UFC 320

Diretor do Palmeiras reforça crítica ao gramado da Fonte Nova e rebate Rogério Ceni

Memphis posta vídeo correndo e avança em recuperação no Corinthians

Não foi 1º pênalti: Rossi já pegou cavadinha sentado antes de Yuri Alberto

Meia do Palmeiras que ajudou seleção precisou de vaquinha para se reerguer

Lewis Hamilton anuncia a morte do cão Roscoe após coma e se emociona: 'Experiência dolorosa'

Técnico de Wanderlei Silva acusa corner de Popó de iniciar briga no Spaten Fight Night

Após goleada no Espanhol, Xabi Alonso fala sobre "virar a página" no Real Madrid e focar na Champions

Corinthians não vence em casa pelo Brasileirão há 4 meses e tem campanha de rebaixado na Arena

CBF anunciará novo calendário do futebol brasileiro nesta quarta-feira