Diretor do Palmeiras reforça crítica ao gramado da Fonte Nova e rebate Rogério Ceni

O Palmeiras pretende acionar oficialmente a CBF para registrar uma reclamação sobre as condições do gramado da Arena Fonte Nova na partida contra o Bahia, no último domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A derrota por 1 a 0 não foi atribuída ao campo, mas a diretoria entende que a qualidade apresentada não condiz com a elite do futebol nacional. Anderson Barros, diretor de futebol do Verdão, afirmou que a crítica não surgiu após o resultado e que a condição do gramado já havia sido mencionada antes da bola rolar.

"Quando o Palmeiras reclama, é pelo bem do futebol. Já tínhamos falado do gramado antes do jogo. Vamos formalizar a queixa porque um campo como aquele é ruim para todos, não só para nós", declarou o dirigente em entrevista ao GE.

Barros também destacou que a adoção do piso sintético no Allianz Parque não teve relação com vantagem esportiva: "O campo antigo do Allianz era ruim. Optamos pelo sintético porque não dava para continuar oferecendo uma superfície em más condições aos jogadores. A integridade física sempre vem em primeiro lugar", disse.

Tensão após declarações de Rogério Ceni

A queixa do Palmeiras ganhou ainda mais repercussão após as falas de Rogério Ceni na coletiva pós-jogo. O técnico do Bahia rebateu as críticas de Abel Ferreira ao gramado e ironizou a associação entre lesões e condições do campo.

Nos bastidores, o tom da resposta incomodou o clube paulista. Sem responder diretamente ao treinador, Anderson Barros resgatou uma declaração antiga do próprio Ceni para destacar a contradição.

"O próprio treinador do Bahia, que ontem saiu em defesa do campo da Fonte Nova, disse um ano atrás que era preferível ter um gramado sintético a jogar em um campo sem a mínima condição como o da Fonte Nova. Não fui eu quem falei isso, foi ele, que aparentemente se esqueceu do que disse em 2024", afirmou.

Situação no Brasileirão

Com a vitória, o Bahia encerrou uma sequência de quatro jogos sem vencer e chegou aos 40 pontos, ocupando o sexto lugar. O Palmeiras, que vinha de 11 partidas de invencibilidade, permanece na terceira colocação, com 49 pontos.