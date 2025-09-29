Diretor do Palmeiras detona Rogério Ceni por falta de ética com Abel

Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, criticou a fala de Rogério Ceni sobre o estilo de jogo da equipe comandada por Abel Ferreira após a partida de ontem.

O que ele disse

Quanto à crítica do treinador do Bahia sobre a forma como supostamente o Palmeiras joga, não vale perder tempo. Os títulos que o clube conquistou sob o comando da comissão técnica do Abel demonstram a excelência do trabalho desenvolvido. A declaração do senhor Rogério Ceni entra em uma questão ética complicada e eu acho que ele deveria repensá-la. Anderson Barros, em entrevista ao ge.

Entenda o caso

Abel Ferreira detonou o gramado da Arena Fonte Nova após a vitória. Piquerez e Lucas Evangelista deixaram a partida após sentirem lesões — no lance do uruguaio, por exemplo, ele tenta dar um carrinho e seu joelho fica preso no gramado.

Podemos arranjar todas as desculpas, dizer que foi o cansaço do jogador, que treinador substituiu mal... Lamento as lesões. Como nós queremos jogar futebol num gramado desse? Não dá para criar. A equipe que foi mais feliz foi em uma ação individual de um jogador canhoto que arrematou com o pé direito. Tivemos as mesmas oportunidades. Foi um jogo disputado. O gramado parecia de rachão.

Rogério Ceni aproveitou sua coletiva para rebater Abel Ferreira: "Para o Palmeiras, é melhor gramado ruim porque só fazem ligação direta, quase. [...] Sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético reclamar de lesão em gramado natural, aí fica feio".

O Palmeiras irá à CBF para fazer uma reclamação sobre a situação.

"Sempre que o Palmeiras faz uma reclamação, é pelo bem do futebol. É para tentar fazer com que o futebol brasileiro evolua. Em momento algum, nós culpamos o campo ruim da Fonte Nova pelo resultado de ontem. Tanto que nós já falamos sobre a qualidade do gramado antes mesmo de a partida começar. O Abel falou a respeito na entrevista pré-jogo e eu informei alguns repórteres que estavam no estádio que faríamos uma queixa formal à CBF", disse Barros.

"Não podemos permitir que um jogo de Série A seja disputado em um campo como o da Fonte Nova. Ele não é ruim para o Palmeiras. Ele é ruim para o Bahia, é ruim para os demais clubes, é ruim para os atletas, é ruim para o nosso futebol", concluiu o dirigente.