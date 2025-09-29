Topo

Esporte

Decisivo no Flamengo, Arrascaeta vive temporada mais artilheira da carreira

29/09/2025 15h25

Com o gol marcado na virada do Flamengo sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, Giorgian De Arrascaeta se encontra na temporada mais artilheira da carreira até agora, além de ser vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro.

Em 2025, o uruguaio soma 14 gols no Brasileirão, ficando atrás apenas de Kaio Jorge, artilheiro do campeonato com 15.

Ao todo, Arrascaeta chegou a 19 bolas na rede no ano, superando 2019, quando marcou 18 tentos em sua primeira temporada com a camisa do Flamengo. Seu terceiro melhor ano em números foi 2018, quando ainda vestia a camisa do Cruzeiro, com 15 gols.

No quesito assistências, o camisa 10 ainda está atrás de sua melhor marca: são 13 em 2025, contra 19 em 2019. Nesta edição do Campeonato Brasileiro, de acordo com os dados do Sofascore, Arrascaeta soma 24 participações diretas em gols em 22 jogos, reafirmando seu protagonismo no elenco Rubro-Negro.

O uruguaio tem contrato firmado com o clube carioca até dezembro de 2026. Ainda no início deste ano, conversas sobre renovações foram postas à mesa, mas o Flamengo congelou as negociações por entender que havia outras prioridades naquele momento.

Próximo jogo do Flamengo

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, às 20h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão.

