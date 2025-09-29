'Culpa não é só de Yuri', diz Alicia Klein sobre derrota do Corinthians

A responsabilidade pela derrota do Corinthians para o Flamengo não pode recair apenas sobre Yuri Alberto, afirmou Alicia Klein no UOL News.

O atacante desperdiçou um pênalti — com cavadinha — e virou alvo de críticas, mas, para Alicia, o revés foi resultado de falhas coletivas, com queda de rendimento e erros defensivos na segunda etapa.

O Corinthians deveria como coletivo ter sido capaz de vencer um jogo que dominou completamente no primeiro tempo. E aí a culpa não é só do Yuri Alberto, é do resto da equipe. No segundo tempo a equipe cai muito de rendimento e falha também defensivamente.

É claro que isso [o pênalti] ficou mais importante porque o Corinthians perdeu o jogo, mas não foi o Yuri Alberto que perdeu o jogo ao errar aquele pênalti porque muitos jogadores erram e até porque em geral quem bate são os melhores do elenco. O problema para mim é o coletivo, e nisso eu incluo o Dorival.

