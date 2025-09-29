Crespo fala em momento crítico no São Paulo e vê derrota merecida: "Temos que nos fechar"

Hernán Crespo admitiu que a derrota para o Ceará nesta segunda-feira, por 1 a 0, no Morumbis, pelo Brasileirão, foi "totalmente merecida". Foi o quarto revés consecutivo do Tricolor na temporada, o segundo jogando em casa, e o comandante tricolor não escondeu a preocupação pela fase que vem sendo atravessada por sua equipe.

"Momento que não dá certo. Cada jogo tem sua própria história. A realidade é que hoje a gente até estava um pouco incomodado com o empate. Nós podemos jogar melhor, mas o momento é crítico em relação a emoções, sentimentos, depois de uma eliminação. Nunca é fácil, mas a gente chutou, criou, com dificuldades, mas acho totalmente merecida a derrota", comentou Crespo.

Apesar do resultado negativo contra o Ceará, o São Paulo teve alguns momentos em que quase balançou as redes. O time carimbou a trave duas vezes, ocasiões em que foram uma espécie de oásis no deserto.

"Chutamos duas vezes na trave, tentamos por todos os lados, mudamos a forma de jogar, escalação... o momento é assim, vamos sair dele trabalhando, acreditando. Antes dava tudo certo, agora não está dando. Temos que nos fechar ainda mais", prosseguiu o treinador são-paulino.

Crespo também vem lidando com muitos desfalques nos últimos tempos. Nesta segunda-feira, mais um jogador entrou para a lista de baixas: Rafael Tolói. Apesar disso, o treinador argentino acredita que o São Paulo vem mantendo sua identidade de jogo. Oscilações tem acontecido, é verdade, mas a falta de sorte, para ele, tem sido maior.

"A gente tem uma ideia de jogo que é respeitar a bola, jogar pelo chão, fazer ultrapassagens, jogar de uma certa maneira. A gente produz, cria e não concretiza. São muitos jogos criando muito, nesse momento não estamos criando muito, hoje não criamos muito. Mas, acho que falar agora de uma derrota é difícil. Se empatássemos também seria ruim", pontuou.

"Antes o time não estava cheio de fenômenos e agora não está cheio de jogadores ruins. É um momento difícil, porque ninguém gosta de perder, mas acho que o único jeito de sair dessa situação é trabalhar, acreditar naquilo que sabemos fazer e esperar que uma hora o chute não bata na trave ou o goleiro não seja a figura do encontro", concluiu.