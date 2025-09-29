Topo

Esporte

Coritiba vence o Avaí fora de casa e dorme na liderança da Série B

29/09/2025 21h29

O Coritiba venceu o Avaí nesta segunda-feira por 2 a 0, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), e voltou à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Lucas Ronier e Bruno Melo marcaram os gols do jogo, válido pela 29ª rodada da liga nacional.

Situação na tabela

Com a vitória, o Coritiba chega a 50 pontos, ultrapassa o Criciúma e assume a liderança provisória. O time paranaense, no entanto, pode ser ultrapassado pelo Goiás, que joga contra o Atlético-GO nesta terça-feira. O Avaí, por sua vez, ocupa a 11ª posição, com 40 pontos.

?Resumo do jogo

?? AVAÍ 0 X 2 CORITIBA ??

? Competição: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

?? Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)

? Data: 29 de setembro de 2025 (segunda-feira)

? Horário: 19h30 (de Brasília)

Gol 

  • ? Lucas Ronier, aos 40? do 1º tempo

  • ? Bruno Melo, aos 35? do 2º tempo

Como foi o jogo

O Coritiba abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento na área, a defesa do Avaí cortou a bola no pé de Lucas Ronier, que chegou batendo de primeira no cantinho para dar a vitória ao Coxa.

A equipe visitante ampliou a vantagem aos 35 minutos da segunda etapa. Em cobrança de escanteio, Josué tentou gol olímpico, o goleiro César defendeu e a bola sobrou para Nicolas Careca, que bateu para o meio da área. Bruno Melo aproveitou o chute e mandou para o fundo das redes.

Próximos jogos

Avaí

  • Visita o CRB nesta sexta-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 30ª rodada da Série B. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília)

Coritiba

  • Recebe o Botafogo-SP nesta sexta-feira, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 30ª rodada da Série B. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Coritiba se reabilita diante do Avaí e dorme na liderança da Série B do Brasileiro

Seleção Brasileira sub-20 se reapresenta e inicia preparação para encarar o Marrocos

Coritiba vence o Avaí fora de casa e dorme na liderança da Série B

Tolói sente a musculatura e é substituído no 1ºT de São Paulo x Ceará

América-MG vence duelo direto contra o Volta Redonda e respira na briga contra a queda

Campeão pelo Grêmio e Corinthians, ex-meia Douglas tem prisão decretada por dívida de pensão

América-MG vence Volta Redonda em duelo contra o rebaixamento

Neymar e mais: jogadores do Santos comparecem a evento de reinauguração de hotel no CT

Casares pede desculpas à torcida do São Paulo, mas faz alerta: 'Processo difícil'

MP vê 'gastos incompatíveis' em faturas do Corinthians e intima Andrés a depor

Adonis Frías treina com bola, e Santos se reapresenta na Vila Belmiro