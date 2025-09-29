Coritiba vence o Avaí fora de casa e dorme na liderança da Série B

O Coritiba venceu o Avaí nesta segunda-feira por 2 a 0, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), e voltou à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Lucas Ronier e Bruno Melo marcaram os gols do jogo, válido pela 29ª rodada da liga nacional.

Situação na tabela

Com a vitória, o Coritiba chega a 50 pontos, ultrapassa o Criciúma e assume a liderança provisória. O time paranaense, no entanto, pode ser ultrapassado pelo Goiás, que joga contra o Atlético-GO nesta terça-feira. O Avaí, por sua vez, ocupa a 11ª posição, com 40 pontos.

?Resumo do jogo

?? AVAÍ 0 X 2 CORITIBA ??

Competição: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro



Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)



Data: 29 de setembro de 2025 (segunda-feira)



Horário: 19h30 (de Brasília)

Gol

? Lucas Ronier, aos 40? do 1º tempo

? Bruno Melo, aos 35? do 2º tempo

Como foi o jogo

O Coritiba abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento na área, a defesa do Avaí cortou a bola no pé de Lucas Ronier, que chegou batendo de primeira no cantinho para dar a vitória ao Coxa.

A equipe visitante ampliou a vantagem aos 35 minutos da segunda etapa. Em cobrança de escanteio, Josué tentou gol olímpico, o goleiro César defendeu e a bola sobrou para Nicolas Careca, que bateu para o meio da área. Bruno Melo aproveitou o chute e mandou para o fundo das redes.

Próximos jogos

Avaí

Visita o CRB nesta sexta-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 30ª rodada da Série B. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília)

Coritiba