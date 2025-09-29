Coritiba tenta encostar nos líderes e América-MG luta contra a degola na Série B
A 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro tem nesta segunda-feira partidas de grande importância para a definição da tabela. O destaque fica para o Coritiba, que pode encostar nos líderes, enquanto América-MG e Amazonas vivem situações de pressão e precisam reagir.
Na Ressacada, em Florianópolis (SC), a partir das 19h30, o Coritiba visita o Avaí em confronto direto por posição na tabela. Com 47 pontos e no G-4, o time paranaense quer vencer para reduzir a distância para os líderes e reforçar sua candidatura ao acesso à Série A. Uma boa atuação é crucial para manter o ritmo e consolidar a confiança.
O Avaí, por sua vez, estreia o técnico Vinícius Bergantin, ex-Ferroviária, que assume no lugar de Jair Ventura, que foi para o Vitória, com a missão de reencontrar o caminho das vitórias. A equipe catarinense tenta se reanimar após resultados irregulares e precisa aproveitar o fator casa para somar pontos diante de um rival direto na briga pelo G-4.
No Independência, às 19 horas, América-MG e Volta Redonda protagonizam duelo decisivo contra a zona de rebaixamento. Com 30 pontos cada, as equipes lutam para se afastar da degola, tornando cada lance e decisão tática determinante. A pressão é alta e o resultado pode definir o futuro imediato de ambos na competição.
O Amazonas, com 27 pontos e na vice-lanterna, recebe a Chapecoense no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). O time amazonense precisa reagir para manter alguma esperança de escapar da parte inferior da tabela. Já a Chapecoense, com 41, busca recuperação após derrota recente e quer retomar a consistência para seguir na briga por uma vaga entre os quatro primeiros.
Ambas as equipes perderam na última rodada: Chapecoense foi superada por 1 a 0 para o Avaí, enquanto o Amazonas foi derrotado pelo Operário por 2 a 1. Esses resultados aumentaram a pressão por reação imediata.
Esta rodada vai terminar terça-feira com o clássico goiano entre Goiás, que briga dentro do G-4, e o Atlético-GO, em posição intermediária.