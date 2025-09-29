Coritiba se reabilita diante do Avaí e dorme na liderança da Série B do Brasileiro
Depois de duas derrotas seguidas e ver sua vaga no grupo de acesso ameaçada, o Coritiba se reabilitou nesta segunda-feira ao derrotar o Avaí pelo placar de 2 a 0, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. De quebra, aproveitando o tropeço do Criciúma no fim de semana, assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro na 29ª rodada.
Com gols de Lucas Ronier e Bruno Melo, um em cada tempo, o Coritiba chegou aos 50 pontos, ultrapassando o time catarinense, que se manteve com 49. O torcedor paranaense agora terá que torcer contra o Goiás, que fecha a rodada nesta terça-feira contra o Atlético-GO, para seguir na ponta da tabela. Já o Avaí teve a estreia do seu novo treinador, Vinícius Bergantin, carimbada, caindo para o 11º lugar, com 40 pontos.
O Avaí não se encontrou em campo com o novo treinador e deixou o Coritiba com muita liberdade para criar as jogadas. O time da casa até marcou a saída de bola nos primeiros minutos, mas logo depois, a superioridade dos paranaenses foi dando a tônica na primeira rodada, mas sem criar chances reais de gol.
Apesar de ter mais posse de bola, o duelo amarrado se dava mais pela falta de pontaria dos visitantes do que uma marcação do time da casa. Até que aos 40 minutos, em uma jogada entre Josué e Zeca, que cruzou para Lucas Ronier na área destravar o ataque do Coritiba e bater rasteiro para inaugurar o marcador.
O Avaí voltou com mais ímpeto para o segundo tempo, testando o goleiro Morisco em chutes de longe e na bola parada. Ao mesmo tempo, dava espaço para o contra-ataque, mas a bruxa estava solta no Coritiba, que perdeu Lucas Ronier com uma lesão, quando arrancava em direção ao gol.
Quando o time da casa passou a entrar mais na área, levou o contragolpe fatal. Josué cobrou o escanteio fechado, o goleiro César rebateu nos pés de Nicolas Careca, que cruzou para Bruno Melo ampliar, aos 34. O gol acabou com qualquer chance de reação do time da casa, que ainda viu o Coritiba acertar uma bola na trave no último lance.
A dupla volta a campo já na sexta-feira. Às 21h30, o Coritiba recebe o Botafogo-SP, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Cinco minutos depois, às 21h35, o Avaí visita o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).
FICHA TÉCNICA
AVAÍ 0 X 2 CORITIBA
AVAÍ - César; Marcos Vinícius (Raylan), Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG (Mário Sérgio); João Vitor, Lucas Eduardo (Jamerson) e Marquinhos Gabriel; Thayllon (Léo Reis), Emerson Ramon (Juninho) e Cléber. Técnico: Vinícius Bergantin.
CORITIBA - Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson (Machado), Sebastián Gómez (Vini Paulista) e Josué (Carlos de Pena); Lucas Ronier (Clayson), Gustavo Coutinho (Nicolas Careca) e Iury Castilho. Técnico: Mozart.
GOLS - Lucas Ronier, aos 40 minutos do primeiro tempo; Bruno Melo, aos 34 do segundo.
CARTÕES AMARELOS - César, Eduardo Brock, Cléber, Lucas Eduardo, Iury Castilho e Bruno Melo.
ÁRBITRO - Léo Simão Holanda (CE).
RENDA - R$ 165.719,00.
PÚBLICO - 9.400 torcedores.
LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).