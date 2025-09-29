Corinthians volta a ter semana com dois compromissos e mantém foco total no Brasileiro

Depois de um período 'incomum' com apenas um compromisso na semana, o Corinthians voltará a ter o calendário cheio, com duas partidas nesta semana. Primeiro, o Timão viajará ao Rio Grande do Sul para encarar o Internacional e, depois, receberá o Mirassol na Neo Química Arena.

Em razão do calendário lotado na semana, a tendência é que o Corinthians se reapresente já nesta segunda-feira para dar início à preparação visando o confronto diante do Inter. O técnico Dorival Júnior deve comandar apenas dois treinamentos antes deste jogo.

O Corinthians enfrentará o Internacional nesta quarta-feira, a partir das 19h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida contra o Inter é fundamental para o Timão, que precisa dar uma resposta à torcida após duas derrotas consecutivas. O Alvinegro perdeu para o lanterna Sport em Pernambuco e, no último fim de semana, foi superado pelo Flamengo, desta vez em casa.

No primeiro turno, o Corinthians levou a melhor contra o Internacional. Na Neo Química Arena, o Timão goleou o rival gaúcho por 4 a 2 na sétima rodada da Série A. Yuri Alberto brilhou com um hat-trick, enquanto Igor Coronado completou o placar. O time alvinegro, porém, não contará com o camisa 9, suspenso pelo acúmulo de amarelos.

Duelo paulista no Brasileiro

Depois de encarar o Internacional, o Corinthians retorna de viagem e já inicia os preparativos para o compromisso contra o Mirassol. O Alvinegro deve fazer, ao todo, duas atividades no CT Dr. Joaquim Grava visando o duelo paulista pelo Campeonato Brasileiro.

O Corinthians recebe o Mirassol no próximo sábado, a partir das 21h, na Neo Química Arena, em partida válida pela 27ª rodada da competição de pontos corridos.

Esta será a terceira vez que Corinthians e Mirassol se enfrentam nesta temporada. Em casa, o Timão ganhou por 2 a 0 nas quartas de final do Campeonato Paulista, enquanto o Mirassol saiu vitorioso no Estádio Campos Maia, por 2 a 1, pela oitava rodada do Brasileiro. Naquele jogo, Memphis cobrou pênalti de cavadinha e perdeu.

Situação do Corinthians na tabela

A derrota para o Flamengo no último domingo foi péssima para o Corinthians, que chegou à segunda derrota consecutiva no Brasileirão e permaneceu na 12ª colocação, com os mesmos 29 pontos do início da rodada. O Timão ainda tem sete pontos a mais que o Juventude, que abre a zona de rebaixamento.

Corinthians: 12º colocado, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e dez derrotas)

Próximos jogos do Corinthians

Internacional x Corinthians (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(26ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)