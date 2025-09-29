Topo

Corinthians tem baixo aproveitamento em cobranças de pênalti em 2025; veja números

29/09/2025 12h00

O Corinthians vem sofrendo com cobranças de pênalti nesta temporada. Neste domingo, na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, o Timão viu Yuri Alberto desperdiçar mais uma finalização da marca da cal, o que prejudicou diretamente no resultado na Neo Química Arena.

Em 2025, o Corinthians teve seis cobranças de pênalti ao seu favor, mas converteu de fato apenas duas, o que gera um aproveitamento de apenas 33,3%.

Os pênaltis convertidos foram marcados por Yuri Alberto (contra o Internacional) e Talles Magno (contra o Portuguesa). Por sua vez, Memphis (contra o Mirassol), Romero (Velo Clube) e Yuri Alberto (contra Palmeiras e Flamengo) foram os pênaltis desperdiçados.

Sem batedor "oficial"

Depois da aposentadoria de Fábio Santos, ainda em 2023, o Corinthians deixou de ter um batedor de fato oficial em pênaltis. Neste período, Rodrigo Garro, Yuri Alberto, Maycon e Memphis foram alguns que tiveram a missão de converter as cobranças.

O pênalti perdido por Yuri Alberto neste domingo custou caro ao Corinthians. Com a derrota em casa sofrida pelo Timão, a equipe do Parque São Jorge estacionou nos 29 pontos, com duas derrotas seguidas na competição. Atualmente, o Alvinegro é o 12º colocado do Campeonato Brasileiro.

