Corinthians se reapresenta após derrota e abre preparação para jogo contra o Internacional

Após a derrota de 2 a 1 para o Flamengo, o elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta segunda-feira e deu início à preparação para o jogo contra o Internacional, nesta quarta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como foi o treino?

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante do Rubro-Negro realizaram uma atividade regenerativa no CT Dr. Joaquim Grava. Os demais foram a campo e, após um trabalho de força na academia, participaram de um exercício posse de bola, enfrentamento e finalização com superioridade numérica.

O técnico Dorival Júnior ainda comandou um treino em espaço reduzido. Por fim, os atletas aprimoraram cobranças de falta e troca de passes.

O Timão volta aos treinos nesta terça, novamente no período da tarde, para fazer o último treino e embarcar para Porto Alegre.

Desfalques de peso

Como confirmado por Dorival em coletiva de imprensa, o atacante Memphis Depay ainda não deve ficar à disposição para o jogo contra o Inter. Ele trata de um edema no músculo posterior da coxa direita e está sendo preparado para o duelo com o Mirassol, no próximo sábado. Outro desfalque é Yuri Alberto, que levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão.

O zagueiro André Ramalho, com um estiramento no músculo posterior da coxa direita, também deve seguir ausente, assim como Rodrigo Garro (lesão muscular na panturrilha direita) e André Carrillo (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo).

Em contrapartida, Charles, que se recupera de dores no joelho direito, pode voltar a ser relacionado.

Próximo jogo do Corinthians

Internacional x Corinthians (26ª rodada do Brasileirão)

(26ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília) Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Situação na tabela