Topo

Esporte

Com transmissão da TV Gazeta, FPF define datas e horários da final da Copa Paulista

29/09/2025 18h58

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou nesta segunda-feira as datas e horários dos jogos de ida e volta da final da Copa Paulista. Primavera e XV de Piracicaba buscam o título da competição estadual. As partidas serão transmitidas ao vivo pela TV Gazeta.

O primeiro confronto da decisão terá mando do Primavera e acontecerá neste domingo (5), às 15h (de Brasília), em Campinas. Já o jogo decisivo acontecerá em Piracicaba, no dia 11 de outubro (sábado), às 18h.

Os times já se enfrentaram na atual edição do torneio. Pelo Grupo C, as equipes se encontraram em duas ocasiões, sendo um empate e uma vitória para o XV de Piracicaba, que encerrou a primeira fase na liderança da chave, com 24 pontos. O Primavera, por sua vez, ficou na segunda colocação, com 19.

Antes de chegar à final, o time de Inadaiatuba eliminou Paulista de Jundiaí, União São João de Araras e Grêmio Prudente no mata-mata. Já o clube piracicabano deixou para trás Araçatuba, Oeste e Comercial para alcançar a decisão.

Segundo maior campeão, o XV de Piracicaba busca conquistar a Copa Paulista pela terceira vez e igualar o Paulista como maior campeão. O clube levantou a taça em 2016 e 2022. Já o Primavera espera conquistar o torneio pela primeira vez.

