Chelsea x Benfica: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Liga dos Campeões

29/09/2025 20h00

O Chelsea terá pela frente o Benfica, nesta terça-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões. O confronto será às 16h (de Brasília), em Stamford Bridge, em Londres.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SBT, TNT e HBO Max.

Como chega o Chelsea

O Chelsea vem de uma sequência de cinco jogos com apenas uma vitória. No período, a equipe foi derrotada pelo Bayern, na estreia da Liga dos Campeões, pelo Manchester United e Brighton, ambos pelo Campeonato Inglês. O clube de Londres é o oitavo colocado na liga nacional, com oito pontos.

Como chega Benfica

No Campeonato Português, o Benfica vem conquistando bons resultados. A equipe é a terceira colocada, com 17 pontos, um de diferença para o líder Porto. Nos últimos cinco jogos pelo torneio, são três vitórias e dois empates para o time de José Mourinho. Na Liga dos Campeões, por outro lado, os portugueses foram derrotados pelo Qarabag, em casa, por 3 a 2.

Posições na tabela

Chelsea - 0 ponto em 1 jogo - 28º lugar

Benfica - 0 ponto em 1 jogo - 23º lugar

Prováveis escalações

Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile e Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo e Estêvão; Buonanotte, Garnacho e João Pedro

Técnico: Enzo Maresca

Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, António Silva e Dahl; Barrenechea, Richard Ríos e Lukebakio; Sudakov, Schjelderup e Pavlidis

Técnico: Bruno Lage

Arbitragem

  • Árbitro: Daniel Siebert-ALE

  • Assistentes: Jan Seidel-ALE e Rafael Foltyn-ALE

  • VAR: Christian Dingert-ALE

