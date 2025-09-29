Chelsea x Benfica: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Liga dos Campeões
O Chelsea terá pela frente o Benfica, nesta terça-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões. O confronto será às 16h (de Brasília), em Stamford Bridge, em Londres.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do SBT, TNT e HBO Max.
Como chega o Chelsea
O Chelsea vem de uma sequência de cinco jogos com apenas uma vitória. No período, a equipe foi derrotada pelo Bayern, na estreia da Liga dos Campeões, pelo Manchester United e Brighton, ambos pelo Campeonato Inglês. O clube de Londres é o oitavo colocado na liga nacional, com oito pontos.
Como chega Benfica
No Campeonato Português, o Benfica vem conquistando bons resultados. A equipe é a terceira colocada, com 17 pontos, um de diferença para o líder Porto. Nos últimos cinco jogos pelo torneio, são três vitórias e dois empates para o time de José Mourinho. Na Liga dos Campeões, por outro lado, os portugueses foram derrotados pelo Qarabag, em casa, por 3 a 2.
Posições na tabela
Chelsea - 0 ponto em 1 jogo - 28º lugar
Benfica - 0 ponto em 1 jogo - 23º lugar
Prováveis escalações
Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile e Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo e Estêvão; Buonanotte, Garnacho e João Pedro
Técnico: Enzo Maresca
Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, António Silva e Dahl; Barrenechea, Richard Ríos e Lukebakio; Sudakov, Schjelderup e Pavlidis
Técnico: Bruno Lage
Arbitragem
- Árbitro: Daniel Siebert-ALE
- Assistentes: Jan Seidel-ALE e Rafael Foltyn-ALE
- VAR: Christian Dingert-ALE