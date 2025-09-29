Chapecoense bate Amazonas, espanta má fase e volta a sonhar com o acesso na Série B

A Chapecoense reencontrou o caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta segunda-feira (29), o time catarinense foi até o estádio Carlos Zamith para encarar o Amazonas, pela 29ª rodada da competição nacional, e com dois gols na parte final do jogo, superou o adversário por 3 a 1.

Com o resultado, a Chapecoense quebrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas, foi a 44 pontos e saltou para a sétima colocação, ficando três atrás do Coritiba, primeiro time no G-4 - grupo de acesso. Do outro lado, com 27, o time manauara se manteve na vice-lanterna, candidato forte para cair à Série C em 2026.

A partida, que seria disputada às 21h30 (horário de Brasília), foi antecipada para o período da tarde devido a problemas técnicos e à necessidade de manutenção no sistema de iluminação do estádio Carlos Zamith, que foi revitalizado recentemente.

Mesmo com um sol muito forte na capital amazonense, o duelo começou agitado. Logo aos dois, o Amazonas teve a chance de abrir o marcador com Joaquín Torres, que recebeu de Kevin Ramírez e bateu cruzado, perto do gol. A resposta catarinense, entretanto, foi fatal.

Aos seis, Rafael Carvalheira cobrou falta com veneno e Eduardo Doma mandou de cabeça para o fundo do gol, abrindo o marcador para a Chapecoense. O time da casa conseguiu responder apenas aos 16, quando Kevin Ramírez bateu rasteiro e Rafael Santos defendeu.

O jogo então seguiu brigado, e quando parecia que ia para o intervalo com vantagem para os catarinenses, aos 47, Kevin Ramírez recebeu cruzamento de Akapo, ajeitou e bateu no canto, empatando o duelo e esquentando ainda mais a partida.

Na volta para o segundo tempo, a Chapecoense entrou focada em garantir a vitória e quase fez o segundo aos quatro, quando Carvalheira recebeu de Giovanni Augusto e parou em boa defesa de Zé Carlos, que operou mais quatro milagres em tentativas de Marcinho, Ítalo, Neto Pessoa e em mais um bom chute de Carvalheira.

Entretanto, a força ofensiva do time de Chapecó surtiu efeito. Aos 38, Everton recebeu na entrada da área e mandou uma bomba, sem chances para Zé Carlos. Ainda deu tempo para mais um. Aos 46, Ítalo recebeu na ponta esquerda, avançou e tocou para Márcio Júnior, que escorou para Rafael Carvalheira mandar para o fundo do gol e fechar a vitória por 3 a 1. Em princípio, este gol seria anulado, porém, acabou confirmado pelo VAR.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a 30ª rodada da Série B. Na sexta-feira (03), às 19h, o Amazonas vai até à Arena Sicredi, em São João del Rei (MG), para encarar o Athletic-MG, em duelo direto na luta contra a degola. No dia seguinte, a partir das 16h, é a vez da Chapecoense receber o Novorizontino, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 1 X 3 CHAPECOENSE

AMAZONAS - Zé Carlos; Iverton, Alvariño e Léo Coelho (Luan Silva); Akapo (Castrillón), Erick Varão (Diego Torres), Rafael Tavares (Hanner Rojas), Joaquín Torres (Domingos) e Rafael Monteiro; Kevin Ramírez e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi.

CHAPECOENSE - Rafael Santos; Eduardo Doma, Bruno Leonardo, João Paulo e Walter Clar; Jorge Jiménez (Pedro Martins), David (Everton), Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto (Márcio Júnior); Marcinho (Ítalo) e Neto Pessoa (Perotti). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Eduardo Doma, aos seis, e Kevin Ramírez, aos 47 minutos do primeiro tempo; Everton, aos 38, e Rafael Carvalheira, aos 46 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Coelho, David, Everton e Bruno Leonardo.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

PÚBLICO - 1.346 torcedores

RENDA - R$ 7.570,00.

LOCAL - Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).