Chapecoense bate Amazonas e volta a vencer após cinco jogos de jejum na Série B

29/09/2025 23h05

Nesta segunda-feira, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense visitou o Amazonas no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, e venceu por 3 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Eduardo Doma, Everton e Rafael Carvalheira, enquanto Kevin Ramírez anotou o único dos visitantes.

Situação na tabela

Com o resultado positivo, a Chape pulou para a sétima colocação, agora com 44 pontos. A equipe não vencia há cinco jogos na Série B (um empate e quatro derrotas). O Amazonas, por sua vez, seguiu em situação delicada. O time perdeu a segunda seguida e continuou com os mesmos 27 somados, em 19º.

? Resumo do jogo

?AMAZONAS 1 X 3 AMÉRICA-MG?

? Competição: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

?? Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

? Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)

? Horário: 16h (de Brasília)

Gols

  • ? Eduardo Doma, aos 7? do 1ºT (Chapecoense)

  • ?Kevin Ramírez, aos 48? do 1ºT (Amazonas)

  • ? Everton Souza da Cruz, aos 39? do 2ºT (Chapecoense)

  • ? Rafael Carvalheira, aos 46? do 2ºT (Chapecoense)

Como foi o jogo

O placar foi aberto aos sete minutos de partida, com Eduardo Doma. O atleta recebeu o cruzamento de Rafael Carvalheira e concluiu de cabeça para as redes.

O Amazonas conseguiu o empate aos 48, ainda da etapa inicial, com Kevin Ramirez. O jogador dominou o passe na direita, levou para o pé canhoto e mandou uma bela finalização para a meta.

Já aos 39 do segundo tempo, Everton carregou e, de fora da área, emendou uma bomba rasteira para vencer o goleiro Zé Carlos e colocar a Chapecoense em vantagem novamente.

Rafael Carvalheira, aos 46, fechou a conta. Marcinho tocou para trás e achou o companheiro, que completou para as redes com o pé direito.

Próximos jogos

Amazonas

  • Athletic x Amazonas (30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 03/10/2025 (sexta-feira), às 19h

  • Local: Estádio Joaquim Portugal, em Minas Gerais

Chapecoense

  • Chapecoense x Novorizontino (30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 04/10/2025 (sábado), às 16h

  • Local: Arena Condá, em Santa Catarina

