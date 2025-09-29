Chapecoense bate Amazonas e volta a vencer após cinco jogos de jejum na Série B
Nesta segunda-feira, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense visitou o Amazonas no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, e venceu por 3 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Eduardo Doma, Everton e Rafael Carvalheira, enquanto Kevin Ramírez anotou o único dos visitantes.
Situação na tabela
Com o resultado positivo, a Chape pulou para a sétima colocação, agora com 44 pontos. A equipe não vencia há cinco jogos na Série B (um empate e quatro derrotas). O Amazonas, por sua vez, seguiu em situação delicada. O time perdeu a segunda seguida e continuou com os mesmos 27 somados, em 19º.
? Resumo do jogo
?AMAZONAS 1 X 3 AMÉRICA-MG?
? Competição: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
?? Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto
? Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)
? Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ? Eduardo Doma, aos 7? do 1ºT (Chapecoense)
- ?Kevin Ramírez, aos 48? do 1ºT (Amazonas)
- ? Everton Souza da Cruz, aos 39? do 2ºT (Chapecoense)
- ? Rafael Carvalheira, aos 46? do 2ºT (Chapecoense)
Como foi o jogo
O placar foi aberto aos sete minutos de partida, com Eduardo Doma. O atleta recebeu o cruzamento de Rafael Carvalheira e concluiu de cabeça para as redes.
O Amazonas conseguiu o empate aos 48, ainda da etapa inicial, com Kevin Ramirez. O jogador dominou o passe na direita, levou para o pé canhoto e mandou uma bela finalização para a meta.
Já aos 39 do segundo tempo, Everton carregou e, de fora da área, emendou uma bomba rasteira para vencer o goleiro Zé Carlos e colocar a Chapecoense em vantagem novamente.
Rafael Carvalheira, aos 46, fechou a conta. Marcinho tocou para trás e achou o companheiro, que completou para as redes com o pé direito.
Próximos jogos
Amazonas
- Athletic x Amazonas (30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 03/10/2025 (sexta-feira), às 19h
- Local: Estádio Joaquim Portugal, em Minas Gerais
Chapecoense
- Chapecoense x Novorizontino (30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 04/10/2025 (sábado), às 16h
- Local: Arena Condá, em Santa Catarina