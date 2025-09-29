Chapecoense bate Amazonas e volta a vencer após cinco jogos de jejum na Série B

Nesta segunda-feira, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense visitou o Amazonas no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, e venceu por 3 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Eduardo Doma, Everton e Rafael Carvalheira, enquanto Kevin Ramírez anotou o único dos visitantes.

Situação na tabela

Com o resultado positivo, a Chape pulou para a sétima colocação, agora com 44 pontos. A equipe não vencia há cinco jogos na Série B (um empate e quatro derrotas). O Amazonas, por sua vez, seguiu em situação delicada. O time perdeu a segunda seguida e continuou com os mesmos 27 somados, em 19º.

? Resumo do jogo

?AMAZONAS 1 X 3 AMÉRICA-MG?

? Competição: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro



?? Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto



? Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)



? Horário: 16h (de Brasília)

Gols

? Eduardo Doma, aos 7? do 1ºT (Chapecoense)

?Kevin Ramírez, aos 48? do 1ºT (Amazonas)

? Everton Souza da Cruz, aos 39? do 2ºT (Chapecoense)

? Rafael Carvalheira, aos 46? do 2ºT (Chapecoense)

Como foi o jogo

O placar foi aberto aos sete minutos de partida, com Eduardo Doma. O atleta recebeu o cruzamento de Rafael Carvalheira e concluiu de cabeça para as redes.

O Amazonas conseguiu o empate aos 48, ainda da etapa inicial, com Kevin Ramirez. O jogador dominou o passe na direita, levou para o pé canhoto e mandou uma bela finalização para a meta.

Já aos 39 do segundo tempo, Everton carregou e, de fora da área, emendou uma bomba rasteira para vencer o goleiro Zé Carlos e colocar a Chapecoense em vantagem novamente.

Rafael Carvalheira, aos 46, fechou a conta. Marcinho tocou para trás e achou o companheiro, que completou para as redes com o pé direito.

Próximos jogos

Amazonas

Athletic x Amazonas (30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro)

(30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro) Data e horário : 03/10/2025 (sexta-feira), às 19h

: 03/10/2025 (sexta-feira), às 19h Local: Estádio Joaquim Portugal, em Minas Gerais

Chapecoense