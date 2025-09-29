'Ceni foi oportunista ao criticar Palmeiras e sintético', diz Lavieri

Rogério Ceni foi "oportunista" ao alfinetar Abel Ferreira, o Palmeiras e o gramado sintético do Allianz Parque após a vitória do Bahia por 1 a 0 no Brasileirão, avalia Danilo Lavieri no Posse de Bola, do Canal UOL.

Após a derrota, Abel reclamou e culpou o gramado da Fonte Nova por lesões, e Ceni respondeu dizendo que "fica feio" reclamar para quem joga no sintético.

O Rogério Ceni foi bastante oportunista Por quê? Primeiro ele falou: 'ah, o Palmeiras só faz jogada direta'. Veja, o Palmeiras nos últimos jogos tem se destacado justamente pelo oposto. Ele é elogiado porque passou a jogar muito bem. Ontem, com aquele gramado, não dá pra cravar que foi por isso, mas com o gramado, o Palmeiras basicamente só teve realmente, aí sim, nesse jogo específico, ligações diretas.

Danilo Lavieri

E a gente vai lembrar do Rogério, há seis meses mais ou menos, ele esculachou o gramado da Fonte Nova, reclamou para o Bahia, disse que o gramado poderia lesionar seus atletas e disse: 'eu prefiro jogar num sintético do que jogar num gramado desse'. Então, ele é muito oportunista ao falar que quem tem sintético não pode reclamar da lesão, sendo que ele mesmo estava reclamando disso.

Danilo Lavieri

Ceni reconheceu que o estado do gramado da Fonte Nova não estava bom, mas disse que isso prejudicou mais o Bahia que o Palmeiras pelo estilo de jogo de cada time.

Sobre a ligação direta, sim, há seis meses o Palmeiras era um time muito feio de se ver, que só fazia ligação direta, mas hoje em dia não é mais esse time. Então, eu achei que o Rogério tentou aproveitar. Lógico, estava no direito dele, venceu o Palmeiras, fez seis pontos contra o Palmeiras, venceu no Allianz Parque e na Fonte Nova, mas ontem especificamente ele foi oportunista.

Danilo Lavieri

Foi uma vitória do Flamengo para compensar um pouco, pelas circunstâncias, a má exibição de quinta-feira na Argentina. Muita gente não entendeu por que o time jogou melhor no segundo tempo. Para mim isso é muito claro: o Corinthians estava muito mais inteiro, ficou na sua a semana inteira, se preparou para o jogo, desfalcado, mas inteiro fisicamente. O Flamengo, pelo contrário: jogar mal na quinta-feira não significa que os caras não correram. Significa que jogaram mal. Depois do desgaste, a viagem e tudo mais. Então, no primeiro tempo, o Corinthians foi muito intenso. Por isso conseguiu jogar tão bem e teve a chance de ganhar o jogo.

Mauro Cezar Pereira

O Yuri Pato realmente entra para a história do Corinthians com a cobrança desse pênalti. Ele se iguala Alexandre Pato contra o Grêmio, contra o Dida, tentando cavar contra um dos melhores pegadores de pênalti da época.

Juca Kfouri

