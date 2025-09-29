CBF e COB lutam por inclusão do futsal nos Jogos Olímpicos

Os presidentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, e do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta, se reuniram nesta segunda-feira (29), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para discutir estratégias voltadas ao desenvolvimento do esporte nacional, com foco especial na inclusão do futsal no programa olímpico.

Marco La Porta destacou a importância da parceria entre COB e CBF para fortalecer a modalidade. "É um prazer estar aqui na CBF visitando o presidente Samir. COB e CBF têm que caminhar juntos, a CBF faz parte do mundo olímpico, é uma confederação filiada ao COB, então é muito importante que a gente caminhe junto, pensando sempre no crescimento do futebol. É uma modalidade bicampeã olímpica, que nos dá muita alegria, e trouxemos a medalha de prata no futebol feminino nos últimos Jogos Olímpicos", afirmou.

Samir Xaud reforçou que a CBF está comprometida em ajudar o COB a ampliar a presença do futsal no cenário olímpico e a fortalecer a candidatura do Rio de Janeiro e Niterói para sediar o Pan-Americano de 2031. "É de extrema importância esse estreitamento de relação entre COB e CBF, as duas maiores entidades esportivas do Brasil. Tratei com o meu amigo La Porta sobre dois assuntos de extrema importância. Um deles é colocar o futsal como esporte olímpico, e a CBF pode ajudar bastante nesse processo. Conversamos também a respeito do Pan-Americano de 2031 no Rio e Niterói e acreditamos que o Brasil pode ser uma grande sede. Vamos trabalhar juntos com o COB para que isso se concretize", disse.

A cidade de Assunção, no Paraguai, também apresentou candidatura, e a decisão sobre a sede será anunciada no dia 10 de outubro, no Chile.

La Porta reforçou o compromisso de estreitar cada vez mais a parceria entre CBF e COB. "A abertura que a CBF dá ao COB e vice-versa é muito importante para o crescimento da modalidade. Estamos dispostos a sentar juntos, conversar cada vez mais e estreitar essa relação em prol do nosso projeto Juntos por uma nação esportiva", completou.

Além do futsal, a reunião também abordou o planejamento das Seleções Brasileiras Olímpicas de Futebol, ações contra discriminação e preconceito no esporte e iniciativas de inclusão social.