CBF anunciará novo calendário do futebol brasileiro nesta quarta-feira

Após muitos pedidos, reclamações e sugestões, a CBF irá divulgar o novo calendário do futebol brasileiro para 2026 nesta quarta-feira em evento que será realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília).

Uma das promessas do presidente Samir Xaud é diminuir a quantidade de datas dos campeonatos estaduais, que atualmente acontecem entre janeiro e abril. As competições, de caráter regional, ocupam cerca de 1/3 do calendário brasileiro de clubes.

Os próximos compromissos da Seleção Brasileira já têm data e hora! O Mister fará a próxima convocação para os amistosos que acontecerão na continente asiático, palco do #NossoPenta!

Outro fator importante para 2026 é a Copa do Mundo. O calendário também será paralisado no meio do ano para a disputa da competição, entre junho e julho. Além disso, existe a chance desta paralisação se repetir também em 2027, por conta da Copa do Mundo feminina, que será disputada no Brasil.

Como medida para desafogar o calendário ainda em 2025, a CBF passou as datas das semifinais e finais da Copa do Brasil para dezembro, após o término do Campeonato Brasileiro.