CBF anunciará novo calendário do futebol brasileiro nesta quarta-feira
Após muitos pedidos, reclamações e sugestões, a CBF irá divulgar o novo calendário do futebol brasileiro para 2026 nesta quarta-feira em evento que será realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília).
Uma das promessas do presidente Samir Xaud é diminuir a quantidade de datas dos campeonatos estaduais, que atualmente acontecem entre janeiro e abril. As competições, de caráter regional, ocupam cerca de 1/3 do calendário brasileiro de clubes.
Como medida para desafogar o calendário ainda em 2025, a CBF passou as datas das semifinais e finais da Copa do Brasil para dezembro, após o término do Campeonato Brasileiro.