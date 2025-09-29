Topo

Esporte

CBF anunciará novo calendário do futebol brasileiro nesta quarta-feira

29/09/2025 12h39

Após muitos pedidos, reclamações e sugestões, a CBF irá divulgar o novo calendário do futebol brasileiro para 2026 nesta quarta-feira em evento que será realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília).

Uma das promessas do presidente Samir Xaud é diminuir a quantidade de datas dos campeonatos estaduais, que atualmente acontecem entre janeiro e abril. As competições, de caráter regional, ocupam cerca de 1/3 do calendário brasileiro de clubes.

Outro fator importante para 2026 é a Copa do Mundo. O calendário também será paralisado no meio do ano para a disputa da competição, entre junho e julho. Além disso, existe a chance desta paralisação se repetir também em 2027, por conta da Copa do Mundo feminina, que será disputada no Brasil.

Como medida para desafogar o calendário ainda em 2025, a CBF passou as datas das semifinais e finais da Copa do Brasil para dezembro, após o término do Campeonato Brasileiro.

Esporte

