Casares pede desculpas à torcida do São Paulo: 'Período de sacrifícios'

Presidente do São Paulo, Julio Casares foi às redes sociais se desculpar com a torcida, após ser alvo de protestos antes do jogo contra o Ceará.

"Frustrações e dores"

O mandatário foi um dos principais alvos das manifestações promovidas pela torcida organizada, horas antes do duelo no Morumbis. Houve gritos e cantos pedindo demissões de membros do futebol do clube, encabeçados pelos dirigentes Rui Costa e Carlos Belmonte, além da própria renúncia de Casares.

Além de cartazes e faixas, o UOL mostrou que foram preparados dois caixões com fotos de Casares e de Belmonte. O diretor de futebol ainda foi alvo de ataques com cartazes que mostravam uma charge e diziam: "Fora, boca de farofa".

Veja a íntegra da postagem:

"Primeiro, quero me desculpar com cada um de vocês pelas frustrações e dores que uma eliminação, ou mesmo uma derrota em qualquer situação, causa em cada um dos mais de 20 milhões de tricolores espalhados pelo mundo. Como todos sabem, vivemos um período de sacrifícios para implantar uma reestruturação financeira e deixarmos o Tricolor mais saudável economicamente. Este é um processo difícil, mas absolutamente necessário para o Clube.

"Neste percurso, vamos enfrentar diversos obstáculos e frustrações consequentes desta caminhada vital para o futuro do São Paulo. Nosso time seguirá competindo com toda nossa força, mas sabemos de todas as dificuldades. Por isso, todas as manifestações neste momento são válidas e importantes. Desde que com civilidade, todos têm direito de expor a sua opinião e as críticas construtivas nos ajudam na hora de encontrarmos o caminho correto, que quase nunca é o mais simples. Além disso, futebol é momento, e é claro que o torcedor está chateado com a eliminação.

"Estou certo, porém, que nosso elenco e a comissão técnica estão imbuídos para nos mantermos competitivos e vou me dedicar integralmente para ajudá-los a alcançarmos nossos objetivos. Este é um período delicado de nossa história, mas que iremos superar com muito trabalho. Não há caminho fácil ou rápido, mas há a certeza que do outro lado dessa travessia o São Paulo sairá mais forte".