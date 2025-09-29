Topo

Casagrande: Yuri Alberto deveria chorar de novo após derrota do Corinthians

do UOL

Do UOL, em São Paulo

29/09/2025 00h13

Além de se emocionar após voltar a marcar pelo Corinthians, contra o Flamengo, Yuri Alberto também deveria ter chorado com a derrota do time, já que foi decisivo para o resultado, disse Walter Casagrande Jr., no Fim de Papo.

Para Casagrande, o atacante do Corinthians falhou não só na cobrança de pênalti desperdiçada com uma cavadinha, mas também em outras oportunidades. O camisa 9 abriu o placar para o time alvinegro, mas o Flamengo virou o jogo e venceu por 2 a 1.

Eu acho assim, ele devia chorar de novo, né? Ele chorou de emoção quando ele fez aquele gol. Agora, o Corinthians perdeu por 2 a 1. Ele deveria chorar de novo, porque aquele pênalti que ele bateu no primeiro tempo, rídiculo, fez total diferença no resultado da partida. Aliás, não só aquele pênalti, como os outros três, quatro gols que ele perdeu no primeiro tempo, cara a cara com o Rossi, fizeram diferença no final da partida.
Walter Casagrande Jr.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

